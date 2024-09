Reportan presunto incidente racial contra empleadas de una sede de Chipotle

WASHINGTON DC - Empleadas de un restaurante Chipotle en esta ciudad denuncian haber sido objetivo de un presunto incidente racial por parte de una pareja que se habría molestado porque hablan español.

"Ellos estaban diciendo bastante cosas como de nosotros, que éramos hispanas, que no sabíamos hablar inglés, eso sí me asustó un poco, pero me sentí más amenazada cuando regresaron a la tienda que nos querían golpear, que nos querían matar, que nos anduvieron buscando, que me anduvieron buscando a mí, en ese momento ahí sí sentí miedo”, relata una de las trabajadoras que pidió guardar su identidad.

Un video entregado a TELEMUNDO 44 por la gerente del establecimiento permite ver a un hombre y a una mujer cuando entran al establecimiento.

Según las empleadas, la discusión empezó cuando ellos señalaron que alguien se había deslizado en la acera peatonal frente al restaurante.

“La mujer que andaba con él se puso a mirarnos y decía: no, estos no hablan inglés, no entienden lo que estás diciendo y nosotros le dijimos, sí, sí hablamos inglés, entonces ella seguía diciendo que no, que éramos ignorantes”, relató la trabajadora.

En el video también puede verse cómo una persona de seguridad llega a intervenir en la discusión y puede deducirse que les pide que se retiren.

En ese momento, contaron las empleadas, llamaron a las autoridades. Según el reporte de la Policía, durante la acalorada discusión, la mujer involucrada supuestamente amenazó a las mujeres afirmando que usaría un arma de fuego contra ellas, además de que habría hecho comentarios racistas sobre el origen de las trabajadoras.

“Que tenemos que regresar al país de nosotros, que no somos nacidos acá, que qué hacemos en un país hablando en español, que solo podemos estar hablando en inglés”, recuerda la trabajadora sobre las palabras que recibió.

La mujer fue arrestada en el establecimiento y, según la policía, ahora enfrenta cargos por amenazas de secuestro o lesiones de una persona. También se encuentra bajo custodia policial, mientras el proceso judicial avanza.

“Me siento con miedo, un poco nerviosa, no solo de parte mía, sino para mis otros trabajadores también porque nosotros trabajamos hasta las 11:00 p.m., un poco tarde, uno siempre tiene que estar así bien atento cuando uno va saliendo del trabajo viendo las puertas”.

TELEMUNDO 44 contactó a la empresa Chipotle para tener su reacción sobre el incidente, pero hasta el momento se sigue esperando su respuesta.

Los CDC indicaron que el racismo es un sistema, que consta de estructuras, políticas, prácticas y normas, que asigna valor y determina oportunidades según la apariencia de las personas o el color de su piel. Esto da lugar a condiciones que benefician injustamente a algunos y perjudican a otros en toda la sociedad. Agregan que el racismo, tanto interpersonal como estructural, afecta negativamente la salud mental y física de millones de personas, impidiéndoles alcanzar su más alto nivel de salud y, en consecuencia, afectando la salud de EEUU.

¿Y QUÉ PUEDEN HACER LAS PERSONAS QUE SEAN VÍCTIMAS EN CASOS COMO ESTOS?

“Todo el mundo debe saber que, sin importar su estatus migratorio tienen derechos, y tienen derecho de reclamar y tienen derecho a informar a la ciudad de este tipo de cosas, principalmente llamar a la policía para que exista un reporte de lo sucedido y de ahí entonces tenemos la oficina de Derechos Humanos, tenemos acá, que es importantísimo que la gente pueda acercarse a la oficina de Derechos Humanos de DC en caso de que tengan algún inconveniente, el cual sientan que han sido discriminados”, dijo Eduardo Perdomo, director de la Oficina de Asuntos Latinos en DC.