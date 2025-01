En video: presuntos agentes de ICE tocan la puerta de hispana en Fairfax

Algunos residentes de un complejo de apartamentos en el condado Fairfax, Virginia, dicen que están alarmados y asustados después de despertarse con fuertes golpes en la puerta por parte de agentes federales antes del amanecer del domingo.

Los agentes de Inmigración y Control de Aduanas fueron a los apartamentos Beacon Hill en Richmond Highway.

Un hombre que vive allí dijo que los agentes lo despertaron alrededor de las 6:15 a.m.

"Me desperté con golpes muy fuertes, lo que yo clasificaría como agresivos, en mi puerta. Me acerqué a la puerta, pero antes de abrirla pregunté quién era. Escuché como respuesta que era la policía. Pregunté si tenían una orden judicial. Me indicaron que sí la tenían", dijo el hombre a Telemundo 44. No quiso ser identificado.

El hombre indicó que abrió la puerta después de que los oficiales le dieron un nombre hispano que no reconoció.

"Yo esperaba ver a la policía del condado Fairfax en la puerta. En cambio, vi a un grupo de hombres. Eran al menos cuatro, pero creo que eran más, vestidos con lo que yo describiría como, como, equipo táctico", describió.

El video de vigilancia del timbre, que otra residente proporcionó a Telemundo 44, muestra a cuatro oficiales, todos con chalecos que dicen "policía" y "ERO", que significa Operaciones de Ejecución y Deportación.

Se puede ver a un oficial de pie justo afuera de la puerta, golpeando y alumbrando con una linterna. Mientras tanto, los otros tres oficiales se ven en la escalera detrás de él y, a veces, caminando hacia otras áreas del edificio.

"Estaban golpeando muy fuerte la puerta. Estaban tratando de abrirla a la fuerza. Siguieron tratando de girar la manija y siguieron empujando con fuerza contra la puerta", explicó otra residente de Beacon Hill Apartments. Ella prefirió no ser identificada.

La mujer añadió que el incidente asustó tanto a su hija de 10 años que lloró y pidió quedarse en casa y no ir a la escuela el lunes.

"Tiene miedo de que cuando llegue a casa de la escuela, yo ya no esté", señaló la mujer.

Los residentes que hablaron con News4 dijeron que no creían que los agentes detuvieran a nadie.

Los agentes de ICE en todo el país arrestaron a más de 1,170 personas el domingo, según datos obtenidos por NBC News.

En septiembre de 2024, el último mes para el que hay datos disponibles, ICE arrestó a aproximadamente 282 inmigrantes por día.

Los oficiales han arrestado a más de 2,600 personas desde la toma de posesión del presidente Donald Trump el lunes pasado, según el czar de la frontera, Tom Homan.

El residente del apartamento con el que habló Telemundo 44 dijo que estaba molesto porque todos fueron sometidos a los golpes en la puerta antes del amanecer.

"Les pregunté: 'Oigan, si tienen una orden judicial, es para un apartamento específico. ¿Están llamando a la puerta de todos?'. Reiteré algunas de las preocupaciones", sostuvo. "El individuo que parecía estar a cargo amenazó con encerrarme; me preguntó si quería que me encerraran; eso sería más preciso".

Publicaciones en las redes sociales de la administración Trump muestran fotos de nueve personas sospechosas de varios delitos que ICE arrestó.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, los agentes de ICE están trabajando incansablemente para proteger a nuestras comunidades. Desde violadores de niños hasta presuntos terroristas de ISIS, aquí están algunos de los peores", se lee en el título de Instagram de la Casa Blanca.

Telemundo 44 se comunicó con ICE para obtener más información sobre por qué la agencia fue a los apartamentos Beacon Hill y a quién estaban buscando. Todavía no hemos recibido una respuesta.

En agosto, en el complejo Beacon Hill, una madre y su pareja fueron arrestados por cargos de abuso infantil después de que los oficiales encontraron a dos niños pequeños encadenados dentro de un apartamento.

El abogado defensor de la mujer dijo en la corte el viernes que la mujer tenía problemas de inmigración, pero no está claro si ICE estaba en el edificio de apartamentos buscándola a ella oa su pareja. La pareja está en libertad bajo fianza mientras esperan las próximas audiencias judiciales.