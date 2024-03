Primarias en Maryland 2024: cómo registrarte para votar y fechas claves

Llegó la temporada de primarias al estado de Maryland. Aquí encontrarás los detalles claves por si necesitas registrarte para votar, si no estás seguro si estás registrado, o si tienes pregunta sobre la inscripción de votantes del mismo día.

El día oficial de las primarias en Maryland es el martes 14 de mayo, aunque la votación temprana y votación por correo también son opciones.

INFORMACIÓN DE REGISTRO DE VOTANTES EN MARYLAND

¿Cómo puedo registrarme en Maryland?

Primero, verifica aquí que seas elegible para votar en el estado.

Si lo eres, puedes registrarte por adelantado, durante la votación temprana o el mismo día de las elecciones.

Para registrarte para votar en Maryland por adelantado:

Para registrarte para votar en Maryland durante la votación temprana:

Durante la votación temprana (jueves, 2 de mayo hasta jueves, 9 de mayo), acude a un centro de votación temprana en el condado donde vives.

Trae un documento que compruebe dónde vives: tu licencia registrada con la Administración de Vehículos Motorizados de Maryland, una tarjeta de identificación o otra tarjeta de cambio de dirección, o una nómina, extracto bancario, factura de servicio o otro documento del gobierno que tenga tu nombre y dirección

Para registrarte para votar en Maryland el día de las primarias:

Ve a tu lugar de votación asignado el martes, 14 de mayo

Trae un documento que compruebe dónde vives: tu licencia registrada con la Administración de Vehículos Motorizados de Maryland, una tarjeta de identificación o otra tarjeta de cambio de dirección, o una nómina, extracto bancario, factura de servicio o otro documento del gobierno que tenga tu nombre y dirección

¿Cómo puedo actualizar mi nombre o mi dirección?

Puedes actualizar tu información por adelantado, durante la votación temprana o en persona el día de las elecciones. Sigue los mismos pasos descritos previamente.

Si quieres actualizar tu información el mismo día de las primarias, acude al centro de votación asignado a tu nueva dirección. Votarás allí usando una boleta provisional y proporcionarás tu dirección nueva en la aplicación. Tu boleta provisional será contada con que firmes la aplicación, dijeron funcionarios de las elecciones.

¿Creo que ya estoy registrado, pero cómo puedo confirmar?

Puedes revisar si estás registrado para votar en Maryland en línea aquí.

Sin embargo, funcionarios de Maryland dicen que si entregaste la información en línea o en la Administración de Vehículos Motorizados de Maryland apenas recientemente, puede tomar hasta tres semanas para aparecer en ese sitio.

¿Tengo que estar registrado con un partido político para votar en la primaria de 2024 en Maryland?

Aunque no sea requerimiento elegir un partido político en la aplicación para registrate como votante, generalmente no podrías votar en elecciones primarias de cada partido. Sin embargo, podrías votar en elecciones no partidistas en tu jurisdicción.

De acuerdo a los funcionarios de elecciones en Maryland: “Generalmente tienes que estar registrado con el partido demócrata o republicano para votar en las primarias. Si hay escaños no partidistas que son elegidos en una elección primaria (por ejemplo, para la junta escolar), cualquier votante puede votar por estos escaños”.

¿Qué pasa si quiero cambiar mi partido político en Maryland?

Para cambiar tu afiliación política, puedes:

La fecha límite para cambiar tu partido político ante la primaria presidencial es el martes 23 de abril.

Maryland reconoce a los partidos demócrata, republicano y libertario.

Ahora que tienes respuesta a preguntas sobre cómo inscribirte para votar, aquí hay otros detalles y fechas claves.

VOTACIÓN TEMPRANA EN MARYLAND

¿Puedo votar por adelantado en Maryland el 2024?

Sí.

¿Cuándo es la votación temprana en las primarias de Maryland de 2024?

Se podrá votar por adelantado comenzando el jueves, 2 de mayo hasta el jueves, 9 de mayo incluyendo durante ese fin de semana desde las 7 a.m. hasta las 8 p.m. Podrás votar por anticipación en cualquier centro de votación temprana en el condado en el que vives. Aquí hay una lista de centros. El condado Montgomery cuenta con 14 centros de votación anticipada, el condado Prince George’s tiene 11 y el condado Frederick tiene cuatro.

VOTACIÓN POR CORREO

¿Se puede votar por correo en Maryland el 2024?

Sí.

¿Cómo puedo recibir una boleta por correo en Maryland en 2024?

Puedes solicitar un boleta por correo de la Junta de Elecciones del Estado de Maryland o de tu junta de elecciones local (encuentra el tuyo aquí).

Ten en cuenta que Maryland enumera las fechas límites para solicitar una boleta por correo según la fecha en que se debe recibir la solicitud, no cuando se envía por correo.

¿Cuál es la fecha límite para solicitar una boleta por correo por la primaria de Maryland de 2024?

Si quieres recibir tu boleta por correo o por fax, tu solicitud se debe recibir antes del martes, 7 de mayo. Si quieres recibir tu boleta en línea, tu solicitud se debe recibir antes del viernes, 10 de mayo a las 5 p.m. para un solicitud que se envió por correo, o antes de las 11:59 p.m. para una solicitud enviada por fax o en línea.

¿Dónde están los buzones para las boletas por correo para las primarias de Maryland de 2024?

Puedes encontrar una lista de los buzones designados para las boletas aquí para el estado entero, incluyendo decenas de lugares para los condados Montgomery y Prince George's, y 10 lugares en el condado Frederick.

Los buzones para las boletas estarán abiertos desde finales de marzo hasta el sábado, 4 de mayo a las 8 p.m., según funcionarios de las elecciones del estado.

¿Cuál es la fecha límite para enviar una boleta por correo?

Si quieres dejarla en un buzón, puedes hacerlo hasta el sábado, 4 de mayo a las 8 p.m.

Si quieres enviar tu boleta por correo, tiene que estar matasellado para más tardar el martes, 14 de mayo.

Ten en cuenta que depositar tu boleta en un buzón el día de las elecciones no significa necesariamente que esté matasellada ese día, y los funcionarios de elecciones de Maryland dicen que deberías enviarla lo antes posible debido a la posibilidad de que se produzcan retrasos.

Además, tu boleta vendrá con un sobre de devolución pagado, por lo que devolverla por correo es gratis.

VOTACIÓN EL DÍA DE LAS PRIMARIAS

¿Cuándo puedo votar en persona?

Las urnas estarán abiertas desde las 7 a.m. hasta las 8 p.m. el martes, 14 de mayo. Cualquier persona en línea antes de las 8 p.m. podrá votar. Para votar en persona el día de las primarias, busca aquí tu lugar de votación.

¿Se puede registrar para votar el mismo día?

Sí. Para registrarte para votar en Maryland el día de las primarias:

Ve a tu lugar de votación asignado el martes, 14 de mayo

Trae un documento que compruebe dónde vives: tu licencia registrada con la Administración de Vehículos Motorizados de Maryland, una tarjeta de identificación o otra tarjeta de cambio de dirección, o una nómina, extracto bancario, factura de servicio o otro documento del gobierno que tenga tu nombre y dirección

¿Quién está en la boleta para las primarias en Maryland?

Acude a esta página en la página web de elecciones de Maryland y busca la sección “2024 Primary Election Proofing Ballots." Elige tu condado de la lista para ver cuáles candidatos y escaños estarán en tu boleta.

Los votantes verán a los candidatos para la nominación presidencial, así como a los candidatos a escaños estatales, como senador de EEUU y representante del Congreso. También podrán ver los candidatos a cargos locales, como los miembros de la junta de elecciones.