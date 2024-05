Programas del condado Loudoun ofrecen ayuda para pagar el alquiler y prevenir desalojo

Dos nuevos programas de ayudas otorgarán recursos a aquellas personas en el condado Loudoun en Virginia que tienen dificultades para pagar el alquiler y a quienes ya han recibido avisos de desalojo.

El miércoles en las oficinas de la organización La Nueva Mayoría de Virginia en Leesburg, voluntarios ayudaron a decenas de miembros de la comunidad a llenar sus solicitudes para las iniciativas.

La señora Zoila Espinoza fue una de las primeras en llenar la solicitud el miércoles tan pronto como abrieron el proceso. Ella y su familia aún luchan por recuperarse de los estragos de la pandemia.

“Estamos pasando muchas dificultades. Algunas personas no podemos pagar renta, uno porque no tenemos trabajo o nos han bajado las horas de trabajo, otros… porque no tenemos trabajo”, dijo Espinoza. “En mi caso por ejemplo yo no tengo trabajo ahorita porque tuve un accidente”.

No es la única enfrentando estos retos.

“Nos enjaranamos y de las jaranas no hemos salido aún”, expresó el solicitante Juan Francisco Pacheco. “Aproximadamente como unos de ocho a nueve mil dólares en lo que es nada más renta porque uno va tratando de solucionar”.

“Después del Covid, nada, nada ha sido igual. Este condado es muy caro. Ha sido un reto para nosotros pagar o comprar comida”, agregó la solicitante Damaris Dalila González.

El programa de asistencia para el alquiler y el de prevención de desalojos están financiados por el gobierno del condado con dinero federal y administrados por la organización sin fines de lucro Loudoun Cares.

Son elegibles para solicitar las ayudas quienes:

vivan en el condado Loudoun

tengan un contrato de arrendamiento vigente (cuyo alquiler sea superior al 30% de los ingresos del hogar)

tengan un ingreso familiar total no mayor al 80% del ingreso medio del área

hayan sido afectados desproporcionadamente por el Covid-19

“Esta es una victoria para nuestras comunidades de clase trabajadora después de dos años de estar en el departamento de vivienda con los supervisores”, dijo Isamar Ortega, de la Nueva Mayoría de Virginia.

A partir del miércoles, puedes solicitar las ayudas a través de la página web loudouncares.org/help y si no tienes acceso a internet, llama al Loudoun Care al (703) 669-4636.

“Este programa creo que va a ser diferente y va a ser de mucha importancia para las personas que no tienen social porque aquí no van a ser una excepción”, dijo Pacheco.

Los solicitantes aprobados deberán trabajar con asesores que les ayudarán con el tema de la vivienda a largo plazo.

“Este programa va a venir a aliviar un poco, verdad, esas carencias de nuestras comunidades aquí en el condado más rico de la nación”, dijo Ortega. “Necesitamos que se abran más en los proyectos de viviendas para nuestra gente”.

El programa finalizará el 31 de diciembre de 2026 o antes si se agotan los fondos.

Los hogares que recibirán asistencia variarán y los pagos se harán directamente a los propietarios en nombre de los solicitantes aprobados.