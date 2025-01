Proyecto de construcción provoca importantes retrasos en el norte de Virginia

Un importante proyecto de construcción está entrando en sus últimas horas en el norte de Virginia, pero aún ralentiza a los conductores.

Se le ha denominado “fin de semana de vigas grandes” ya que los equipos están instalando enormes vigas de acero a lo largo del circuito interior de la circunvalación para una nueva rampa de carril expreso. Todo esto ocurre alrededor de la intersección de 495 y Dulles Toll Road.

Los mayores retrasos que ha visto News4 se han producido en la 495, justo al norte del Tyson's Corner Center.

Ahora quizás se pregunte: ¿por qué un proyecto de construcción tan grande se lleva a cabo en un fin de semana, en lugar de hacerlo durante la noche, cuando la construcción no afectará tanto a los conductores? El Departamento de Transporte de Virginia dice que esto se debe a que todo se reduce al alcance del proyecto.

Los equipos están listos para instalar cinco líneas de vigas de acero que abarcan 295 pies de largo a lo largo de los carriles en dirección norte de la circunvalación, y simplemente no hay forma de hacerlo rápidamente, por lo que la idea es que es mejor hacerlo en un fin de semana para que no No tenemos que molestar a los viajeros entre semana.

Todo esto es parte del próximo proyecto de VDOT, que extendería los carriles expresos 495 en aproximadamente tres millas desde el cruce de la I-95 y Dulles Toll Road hasta las cercanías del puente American Legion. Las autoridades dicen que los conductores podrían comenzar a ver los beneficios de este proyecto a finales de este año.

Este será un año muy ocupado con la construcción del próximo proyecto de la I-495”, dijo Michelle Holland de VDOT. "Sabes, aquí es realmente donde estamos trabajando para abrir los carriles expresos de tráfico extendido para fines de este año, por lo que los viajeros todavía verán mucha construcción en toda nuestra zona de trabajo en 495".

Otra cosa importante a tener en cuenta es que si usted es uno de los conductores que tuvo que tomar esos desvíos, no se le cobrará peaje si tuvo que tomar los carriles de peaje mientras navegaba por la construcción del fin de semana.