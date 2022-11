Psicóloga comparte consejos para prevenir el maltrato en guarderías infantiles

Luego de que una mujer fuese arrestada y acusada de negligencia contra un bebé que estaba a su cuidado cuando trabajaba en el Winwood Children's Center, en Ashburn, expertos en psicología explican cómo los padres pueden estar alerta ante situaciones como estas y evitar que sus hijos sean víctimas de algún tipo de abuso.

“Si se presenta una conducta diferente que no es habitual en nuestros pequeño, si está irritado, sino quiere que lo toquen, si no quiere que le cambien la ropa, algo que no es habitual en el niño, inmediatamente (debes) consultar para ver si es una conducta que se repite”, afirmó la psicóloga, Christina Balinotti.

La especialista también aseguró que es necesario hacer una investigación detallada al momento de escoger quienes cuidarán a los pequeños.

"Por su puesto tener en cuenta y hacer una investigación adecuada del lugar a donde se va a llevar el niño, cuáles son los antecedentes del maestro o maestra que está allí... Nosotros tenemos que tomar las riendas del asunto”, destacó.

Este incidente encendió las alarmas entre los padres de nuestra region por lo que algunos explicaron cómo se mantienen al pendiente de sus pequeños.

“Es bien importante tener comunicación, como madre puedo decir que es necesario estar conversando con ellos, cómo fue su día, si paso algún inconveniente", resaltó Silvia Romero, también empleada de kínder.

"Nosotros tomamos en cuenta la relación con los maestros, mi esposa se encarga de ellos en la mañana y yo por la tarde entonces ellos nunca se quedan solos”, precisó, por su parte, Selvin Gómez.

Por último, reportar a las autoridades alguna irregularidad también figura como una de las alternativas para prevenir el maltrato infantil.