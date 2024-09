¿Te registraste para votar? Mira cómo hacerlo en DC, Maryland o Virginia

El martes fue el Día Nacional de Registro de Votantes, un momento para asegurarse de que está preparado para votar en las elecciones de noviembre.

Millones de personas no pueden votar todos los años porque no se registran a tiempo, no actualizan su registro o no saben cómo registrarse, según el sitio web del Día Nacional de Registro de Votantes.

En solo unos minutos, puede registrarse para votar o asegurarse de que su registro esté actualizado con su nombre, dirección y afiliación partidaria actuales.

A solo siete semanas de las elecciones de 2024, aquí le mostramos cómo asegurarse de que está listo para votar.

Encuentre información para su estado a continuación. También puede utilizar la herramienta en línea del Día Nacional de Registro de Votantes.

¿Cuándo son las elecciones de 2024?

El día de las elecciones es el martes 5 de noviembre de 2024.

Fecha límite para el registro de votantes en Washington DC

La fecha límite para registrarse o actualizar su registro en línea es el martes 15 de octubre de 2024.

Verifique el estado de su registro aquí.

Regístrese o actualice su registro en línea aquí.

El registro el mismo día también está disponible durante la votación anticipada y el día de las elecciones. Asegúrese de traer un comprobante de residencia, como una factura de servicios públicos, un contrato de alquiler, el talonario de pago, un extracto bancario o una identificación con foto emitida por el gobierno.

La votación anticipada se realizará desde el lunes 28 de octubre hasta el domingo 3 de noviembre.

Fecha límite de registro de votantes de Maryland

La fecha límite para registrarse o actualizar su registro en línea es el martes 15 de octubre de 2024.

Verifique el estado de su registro aquí.

Regístrese o actualice su registro en línea aquí.

El registro el mismo día también está disponible durante la votación anticipada y el día de las elecciones. Asegúrese de traer un comprobante de residencia, como una factura de servicios públicos, un talón de pago, un extracto bancario o una identificación con foto emitida por el gobierno.

La votación anticipada se realizará desde el jueves 24 de octubre hasta el jueves 31 de octubre.

Fecha límite de registro de votantes de Virginia

La fecha límite para registrarse o actualizar su registro en línea es el martes 15 de octubre de 2024.

Verifique el estado de su registro aquí.

Regístrese o actualice su registro en línea aquí.

El registro el mismo día también está disponible durante la votación anticipada y el día de las elecciones. Si se registra durante la votación anticipada o el día de las elecciones, votará utilizando una boleta provisional. Traiga una forma aceptable de identificación. Si no trae una identificación aceptable, puede firmar una Declaración de confirmación de identificación.

El registro el mismo día es una opción algo nueva para los votantes de Virginia; la Asamblea General aprobó el registro el mismo día antes de las elecciones de 2022.

La votación anticipada se extiende desde el 20 de septiembre hasta el 2 de noviembre.

Fecha límite de registro de votantes en West Virginia

La fecha límite para registrarse o actualizar su registro es el martes 15 de octubre de 2024.

Verifique el estado de su registro aquí.

Regístrese o actualice su registro en línea aquí.

Asegúrese de cumplir con la fecha límite; el registro de votantes el mismo día no está disponible, según Rock the Vote.

La votación anticipada en persona se extiende desde el 23 de octubre hasta el 2 de noviembre de 2024.