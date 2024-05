Representante ofrece discurso con aplicación de voz después de un diagnóstico de condición degenerativa

La Representante a la cámara de Virginia Jennifer Wexton se dirigió ante los demás representantes el lunes para hablar sobre una de sus últimas leyes, pero esta vez fue diferente. Wexton utilizó una aplicación de texto a voz para anunciar su discurso.

Esto ocurre aproximadamente un año después de que le diagnosticaron una enfermedad cerebral degenerativa.

"Señor presidente, el año pasado me diagnosticaron parálisis supranuclear progresiva o PSP. La PSP me dificulta mucho hablar y uso una aplicación de asistencia para que usted y nuestros colegas puedan entenderme", expresó Wexton mientras usaba la aplicación.

Con el uso de la aplicación de voz, Wexton habló sobre la legislación que presentó para cambiar el nombre de una oficina de correos en Purcellville en honor a la exsecretaria de Estado Madeleine Albright. Mira aquí el video.

Wexton fue elegida por primera vez para la Cámara en 2018 y anunció en septiembre pasado que no se presentaría a la reelección. Inicialmente le habían diagnosticado la enfermedad de Parkinson antes de recibir un diagnóstico modificado de PSP.

"Siempre he creído que la honestidad es el valor más importante en el servicio público, así que quiero ser honesta con ustedes ahora: este nuevo diagnóstico es difícil", dijo Wexton en septiembre. "No hay forma de 'mejorar' con la PSP. Continuaré con las opciones de tratamiento para controlar mis síntomas, pero no funcionan tan bien con mi afección como lo hacen con el Parkinson".

Wexton no es la primera legisladora que emplea tecnología de asistencia en el Congreso. El senador John Fetterman de Pensilvania utiliza tecnología de conversación por texto en tiempo real que le ayuda a procesar lo que escucha, tras su accidente cerebrovascular casi mortal en 2022.