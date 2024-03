Salvadoreña denuncia vandalismo de su auto en DC y presunta falta de respuesta de la policía

Una trabajadora salvadoreña, quien tiene una empresa de limpieza, dice haber salido de su trabajo para encontrarse con una desagradable sorpresa: su vehículo había sido vandalizado y le habían robado varias pertenencias.

Y para agravar la situación, la víctima Karla Morales asegura que denunció el incidente a la policía, y aún no ha recibido respuestas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Los videos de Morales se han vuelto virales en TikTok, pero por una razón lamentable.

“Solo un señor que estaba en frente dijo que él había visto cuando ya se habían ido”, afirmó Morales. “Dijo que había visto a dos personas que rompieron el vidrio y que estaban huyendo”.

Chavelita, nombre que usa en su cuenta de TikTok, habla de la impotencia que sintió porque según ella no llegó la policía al lugar después de la denuncia.

“Me frustra bastante porque no me siento segura. Ahora tengo que no dejar nada en los carros, no dejar carteras, no dejar ni una botella de agua porque por cualquier cosa me lo pueden quebrar y me puede pasar lo mismo”, dijo Morales.

Una vocera de la Oficina de Comunicaciones Unificadas, la responsable de las llamadas al 911 en el Distrito, dijo que el protocolo de respuesta en estos casos es que un oficial contacte a la víctima de dos a tres días después del incidente.

A pesar de que lo que le sucedió a Morales fue el 29 de febrero, ella dice que aún no ha recibido una llamada de las autoridades, por lo que su seguro no le cubrió los arreglos a su vehículo.

“No tenía el reporte de la policía, y sin reporte pues el seguro no se hace cargo de repararme el vidrio”, explicó.

El daño económico se acerca a los $1,000, sumando el arreglo del carro, el dinero que dejó de ganar por no poder cumplir las citas programadas para esa tarde y el dinero en efectivo que se les llevaron. Pero a su trabajadora la situación fue más grave.

“Pues ella también porque le dejaron en cero su cuenta de banco. Yo tengo alertas. Cuando me quieren sacar o robar algún dinero me llega una alerta a mi teléfono… pero en el de ella no llegó alerta”, afirmó Morales.

De acuerdo con la vocera de la Oficina de Comunicaciones Unificadas, las llamadas al 911 que no indican peligro inminente o una situación de emergencia son tramitadas por la unidad de informes telefónicos.

“Pues me siento frustrada, como que no le han dado importancia a lo que ha sucedido y eso me ha sucedido a mi y le ha sucedido a muchas personas más”, agregó Morales.

En lo que va del año, se han registrado 1,091 robos a vehículos, según cifras del Departamento de la Policía Metropolitana.