Sobreviviente de balacera mortal en Mount Rainier relata los momentos de terror

La policía de Prince George's busca al o los sospechosos de una balacera que dejó a un hombre muerto y otras dos personas heridas el lunes frente a una licorería en Mount Rainier.

Según el reporte policial, los oficiales de policía de Mount Rainier respondieron a la cuadra 3400 de Rhode Island Avenue por el informe de un tiroteo. Al llegar, localizaron a un hombre muerto dentro de un vehículo.

Los otros dos adultos, un hombre y una mujer, resultaron gravemente heridos de modo que fueron trasladados al hospital, informaron las autoridades.

La policía agregó que el nombre de la víctima será revelado una vez las autoridades le notifiquen a la familia.

Un sobreviviente del tiroteo le dijo a Telemundo 44 que la balacera ocurrió luego de que un hombre se acercó al vehículo dónde había cinco personas en total. El hombre supuestamente preguntó si tenían marihuana y, acto seguido, el sobreviviente dice que hubo un altercado.

“Él disparó y siguió disparando. Se le acabaron las balas y siguió halando el gatillo. Ahí se fue, en lo que yo me doy cuenta, la otra muchacha me dice: 'Me pegaron'", relató el hombre que prefirió permanecer en el anonimato.

Telemundo 44 obtuvo un video de un establecimiento cercano a donde ocurrió el incidente. Las imágenes muestran a las víctimas momentos antes del tiroteo y unos minutos después se oyen los disparos.

“El copiloto me dice: 'Ayúdame, no me dejes morir, me explotaron por dentro. no me dejes morir, ya no aguanto, no puedo respirar'", detalló el sobreviviente. "Le digo que ya viene la ambulancia. Él no me soltaba la mano. Le recosté así, le sobaba el pelo y le decía que se calmara que todo iba a estar bien”.

"Cuando él deja de disparar (el sospechoso) es cuando yo salgo corriendo, cuando ya se le acabaron las balas”, señaló.

Las autoridades continúan investigando el motivo del crimen.

La policía de Prince George's ofrece una recompensa de $25,000 por información que conduzca al arresto y acusación del o los sospechosos.