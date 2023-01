“Solamente nos importa el bienestar de ella”: Hondureña desaparece el 31 de diciembre del condado Montgomery

Una mujer hondureña de 20 años está desaparecida desde el 31 de diciembre, y sus familiares en el condado Montgomery están muy angustiados por no saber dónde está la joven.

Keylin Chávez Domínguez salió de su apartamento en North Bethesda hacia la vivienda de unos familiares cerca a su residencia. Sobre las 6:30 p.m. del viernes fue el último día que la vieron, de acuerdo a la policía del condado.

“Yo me enteré el día siguiente que fue la fecha 31 de diciembre, día sábado, cuando la actual pareja de ella me escribe al teléfono, a mi móvil, y también me hizo unas llamadas”, dijo Francisco Lara, el expareja de la joven. “Él fue el que me notificó que no sabía, que no tenía idea dónde estaba. Entonces él me preguntó si tenía algún tipo de conocimiento, si sabe algún paradero de ella”.

Diez días después, los familiares de Domínguez buscan explicaciones a su desaparición.

“Le pido a todas las personas que si la ven - nosotros hemos decidido dar una recompensa a las personas que la puedan ver y nos llamen a mi número, que es el 301-676-3175. Y damos una recompensa de $1,000 a las personas que nos puedan dar información de ella o a las autoridades en especial”, dijo su primo, Alexis Chávez.

La actual pareja de Domínguez aseguró que el 30 de diciembre se comunicó con ella por mensajes de texto, pero desde el 31, no responde sus mensajes o llamadas.

La policía del condado Montgomery mantiene activa la investigación.

“Esta mañana nosotros estuvimos buscando y verificando los arbustos y el camino que están a las afueras donde Keylin solía vivir para ver que nosotros no hemos descartado ningún tipo de pistas o evidencias, y pues no pudimos encontrar nada esta mañana”, dijo el Oficial Carlos Cortés.

Si tienes alguna pista del paradero de Domínguez, puedes comunicarte con las autoridades al 240-773-5070, incluso de forma anónima.

“Si ella ve este reportaje que por favor, que por favor de una señal, aunque sea algo mínimo”, dijo Lara. “Una llamada o un mensaje a quien sea. No nos importa dónde está. No nos importa con quién esté, solamente nos importa el bienestar de ella”.