Mira cómo solicitar que limpien la nieve de tu calle en DC, Maryland y Virginia

Días después de que una tormenta invernal dejara caer entre seis y 10 pulgadas de nieve en el área de Washington, DC el lunes, algunos residentes de Maryland informan que sus calles aún no han sido despejadas.

El Distrito, junto con Maryland y Virginia, tienen mapas que muestran a los residentes dónde los equipos están quitando la nieve de las carreteras. Algunos condados también tienen números de teléfono o sitios web que permiten a las personas informar sobre calles sin despejar.

Varios condados del área de DC coinciden en el orden para limpiar la nieve: primero las calles principales y luego las residenciales.

A continuación, mira a quién puedes contactar en cada jurisdicción si sus carreteras aún no han sido despejadas.

Washington DC

La herramienta Snow Tracker muestra cómo los equipos y contratistas locales preparan las carreteras antes de que caiga la nieve, y cómo y dónde han limpiado la nieve. Haz clic aquí para ver el mapa interactivo.

Si deseas informar sobre una calle que aún no ha sido limpiada, puedes llamar al 311.

Maryland

Condado Montgomery

El condado Montgomery tiene un portal disponible para que los residentes sepan el estado de la remoción de nieve de su calle escribiendo el número de la calle y el código postal. Consúltelo aquí.

También puede informar una calle que no se ha limpiado y crear una solicitud de servicio. También puedes comunicarte con el estado de Maryland al 301-513-7300.

Condado Prince George's

Según el sitio web del condado Prince George's, "se solicita a los residentes y ciudadanos que esperen 48 horas, después de que haya cesado la precipitación, para llamar al 311 o al 301-883-4748 para informar emergencias o inquietudes sobre las condiciones de la carretera o la remoción de nieve".

Haga clic aquí para obtener más información.

Condado Anne Arundel

Si desea saber si se limpiaron las calles que transita habitualmente, el condado Anne Arundel tiene un mapa interactivo.

Para solicitar un servicio relacionado a la nieve, puede llamar al 311.

Virginia

El Departamento de Transporte de Virginia (VDOT) también tiene un mapa interactivo donde puede ver cámaras de tráfico en vivo mientras los camiones limpian las carreteras y ver dónde ya se han limpiado las carreteras.

Alexandria

Haz clic aquí para ver el mapa interactivo del informe de nieve de la ciudad de Alexandria.

Condado Prince William y el condado Fairfax

Los sitios web del condado de Prince William y del condado de Fairfax indican que los residentes pueden llamar al 800-367-7623 para obtener información sobre la remoción de nieve o para informar problemas.

Ciudad de Manassas

Según el sitio web de la ciudad de Manassas, los residentes deben llamar a cualquiera de estos dos números de teléfono durante los días hábiles para obtener más información sobre la remoción de nieve: (703) 257-8347, (703) 257-8353

Si desea más información sobre un condado o ciudad específicos, escriba en Google "when will my street get plowed" y el nombre del condado que está buscando.