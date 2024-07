La vicepresidenta visita la nueva heladería de Tyra Banks en DC

La vicepresidenta Kamala Harris fue una de las primeras clientas en pasar por la nueva heladería Smize and Dream de Tyra Banks ubicada en Woodley Park en DC el viernes.

La tienda temporal de helados estará abierta hasta el 20 de septiembre. Si toma el metro, cruce la calle, camine hasta la heladería y baje las escaleras para ingresar a la tienda.

La inauguración llega justo a tiempo, ya que el domingo es el Día Nacional del Helado. Asegúrese de consultar nuestra lista de todas las ofertas que puede encontrar en el DMV.

De acuerdo con el código de área de DC, los primeros 202 invitados en la fila recibirán un "scoop" de helado gratis y un SMiZE Surprize de su elección, hasta agotar existencias.

News4 echó un vistazo a los sabores más nuevos exclusivos de DC al visitar la tienda ubicada justo enfrente de la estación de metro Woodley Park en 2653 Connecticut Ave NW.

¿QUÉ ES SMIZE AND DREAM?

La tienda comenzó como una tienda móvil de helados en Dubai y una tienda de productos envasados ​​en Los Ángeles, California. DC es la primera tienda temporal de la empresa.

El helado no es una nueva obsesión para la ex presentadora de America's Next Top Model. Al crecer, la modelo dijo que ella y su mamá iban a comprar helado todos los viernes después de que su mamá salía del trabajo.

Banks se inspiró en el impulso de su madre como madre soltera para asegurarse de que ella y su hermano fueran atendidos en medio del divorcio.

"Creo que de ahí viene mi impulso de simplemente esforzarme y tener una visión de túnel y querer el éxito y luego también atraer a otras personas conmigo, gracias a que mi madre me mostró ese sacrificio y ese trabajo duro", expresó Banks.

Con la motivación de su madre para hacer realidad sus sueños y los de su hermano, Banks nombró la tienda Smize and Dreams para representar precisamente eso.

"Así que cuando estés cavando [en el helado], piensa en ese sueño, no en la pérdida de peso", bromeó Banks. "Pero piensa en ese sueño y de ahí viene".

Uno de sus otros recuerdos favoritos de comer helado fue cuando era modelo y vivía en París. Se comía Haagen-Dazs entre castings.

QUÉ ESPERAR DE LA HELADERÍA

Cuando ingresas a Flavor Studio, hay diez sabores de helado para elegir, cada uno de ellos categorizado en tres zonas especificadas según lo salvaje que quieras ser con tu gusto: Zona de confort, Zona de curiosidad y Zona de locura.

Antes de elegir su sabor, los invitados pueden elegir una sorpresa Smize, que es una trufa escondida en el fondo de la taza o cono de su elección.

Cada semana, el miércoles se lanzará un nuevo sabor de edición limitada y una sorpresa Smize con un adelanto en las redes sociales el martes.

News4 probó seis de los diez sabores junto con la trufa Cookie Butta servida por la propia propietaria.

El sabor Cap Hill Crunch (también conocido como ¿Quién puso tostadas francesas en mi cereal?) Rinde homenaje a DC, por supuesto. Pero Banks también dijo que se inspiró en una estricta regla infantil: no comer cereales azucarados.

Es un helado con infusión de Cap'n Crunch que tiene una plancha Cap'n Crunch y trozos de tostada francesa.

Cuando News4 le preguntó si tenía otro sabor favorito de la infancia, Banks respondió que ¡está en una de las próximas ediciones limitadas!

POR QUÉ BANKS ELIGIÓ DC COMO NUEVA UBICACIÓN EMERGENTE

Los bancos querían iniciar un negocio de helados hace casi 20 años. Si bien eligió nombres (y admitió que no eran buenos), estaba ocupada en ese momento presentando su programa de entrevistas, por lo que dejó la idea de negocio en el estante.

Si la tienda debutó internacionalmente por primera vez, ¿por qué poner una tienda aquí? Por un lado, su hermano ha estado viviendo en DC durante 28 años en el ejército. Ella y su pareja también disfrutan de las vistas de DC y su parte favorita es Georgetown.

En un nivel más profundo, la empresa planea abrir un centro de aprendizaje empresarial y helados sin fines de lucro.

La escuela tiene como objetivo apoyar el desarrollo económico de DC educando a los jóvenes desatendidos sobre la industria del helado, según un comunicado de prensa. La empresa colaborará con agencias gubernamentales y organizaciones locales para apoyar el centro de aprendizaje.