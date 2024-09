“Hay mucho hielo”: el último audio del copiloto antes del colapso de un avión en Brasil

Los pilotos de un avión brasileño de pasajeros que se estrelló el mes pasado, causando la muerte de las 62 personas a bordo, reportaron una falla en el sistema de descongelación de la aeronave, según un informe preliminar dado a conocer el viernes.

Investigadores en Brasil fueron cautelosos para evitar decir que esta fue la causa del accidente, y enfatizaron que aún falta trabajo por hacer. De todas formas, su informe le dio aún más verosimilitud a la principal hipótesis de expertos en aeronáutica: que la pérdida de sustentación había sido provocada por la formación de hielo en las alas del avión y una falla en su sistema de deshielo.

Reportes meteorológicos del día del accidente pronosticaban formación de hielo en la región en la que el avión se desplomó.

LOS ÚLTIMOS AUDIOS EN LA CABINA

El audio de la grabadora de voz de la cabina de mando incluía comentarios de los pilotos en los que indicaron que se estaba acumulando hielo y que había una falla en el sistema de descongelación, dijo Paulo Fróes, investigador del centro de la fuerza aérea para la investigación y prevención de accidentes aéreos, en declaraciones a la prensa en Brasilia.

Tan sólo dos minutos antes del choque, el copiloto dijo: “Mucho hielo”.

La grabadora de datos del avión también indicó que el sistema de descongelación, responsable de evitar la acumulación de hielo sobre las alas, se encendió y apagó varias veces, según su informe.

“Aún hay muchas dudas. Este accidente no debería haber ocurrido, no en las condiciones en las que el avión volaba y estaba siendo operado. Tenía equipo de protección”, dijo Carlos Henrique Baldin, director de la división de investigaciones del centro.

Operado por la aerolínea Voepass, el vuelo partió el 9 de agosto desde la ciudad de Cascavel, en el estado de Paraná, en dirección al aeropuerto internacional Guarulhos de Sao Paulo. Se estrelló en el jardín trasero de una vivienda ubicada en un fraccionamiento privado de la ciudad de Vinhedo, a unos 80 kilómetros (50 millas) al noroeste de la zona metropolitana de Sao Paulo.

Imágenes de la aeronave bimotor turbohélice ATR 72 cayendo en barrena plana horrorizaron a todo Brasil.

“Con base en el informe preliminar, no es posible afirmar concluyentemente que el hielo en las alas provocó el accidente, pero hay indicios de que la formación de hielo fue un factor que contribuyó significativamente”, dijo el presidente del sindicato nacional de aviadores, Henrique Hacklaender, a The Associated Press tras la conferencia de prensa.

Hacklaender señaló que los pilotos controlan manualmente el sistema de descongelamiento del ATR 72, y el informe preliminar revela que fue activado durante el vuelo, lo cual indica un intento de utilizarlo. Sin embargo, el informe no aclara si el sistema realmente fue empleado, agregó.