EEUU debía haber espiado a funcionarios de salud chinos que ocultaban datos sobre COVID-19

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos comenzaron a advertir que el COVID-19 podría convertirse en una pandemia solo unas semanas después de que se informara por primera vez sobre el virus en China, pero perdieron la oportunidad de comprender mejor su propagación porque no comenzaron a espiar rápidamente a los funcionarios de salud chinos que ocultaban lo que ellos sabían, dice un informe recientemente desclasificado por el Comité de Inteligencia de la Cámara.

El informe reivindica en parte a la CIA y otras agencias de espionaje de EEUU y señala que plantearon el espectro de una pandemia mucho antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara una el 11 de marzo de 2020. Y se suma al cuerpo de evidencia que muestra que el entonces presidente Donald Trump engañó al público sobre lo que estaba escuchando de los asesores sobre la gravedad del virus. Las advertencias de inteligencia resumidas en el informe desacreditan la afirmación de Trump de que los funcionarios de inteligencia describieron el virus “de una manera muy poco amenazante o práctica”.

Pero el informe, escrito por miembros del personal de la mayoría demócrata del comité, también dice que las agencias de inteligencia de EEUU en gran medida no han logrado corregir sus deficiencias en inteligencia de salud pública y, por lo tanto, no están adecuadamente preparadas para la próxima pandemia. Los investigadores descubrieron que eso se debe en parte a que muchos oficiales de inteligencia no ven las amenazas biológicas como un problema de seguridad nacional de primer nivel, incluso después de que más de un millón de personas murieran a causa del COVID-19 en la nación notreamericana.

“Estaríamos moviendo el cielo y la tierra si perdiéramos un millón de personas como resultado de algún incidente terrorista”, dijo en una entrevista el representante Adam Schiff, demócrata por California, el crítico frecuente de Trump que preside el Comité de Inteligencia.

