Paso a paso: así puedes eliminar tu información personal del buscador de Google

Las personas pueden eliminar el teléfono, correo electrónico y dirección de Google Search que aparece cuando ingresan sus nombres.

La función puede ser una herramienta útil para eliminar parte de la información personal en Google Search, sin embargo, no significa que la información se elimine de todo Internet o de ese sitio web en particular. Seguirá existiendo, pero no aparecerá cuando busques tu nombre, por lo que será más difícil para las personas encontrar esa información.

La función "Eliminar este resultado" o “Remove this result” está en su versión Beta y hay un par de formas de presentar una solicitud.

Si solo deseas retirar tu número de teléfono, correo electrónico o dirección, aquí te mostramos cómo hacerlo:

Busca tu nombre en Google.

Haz clic en los tres puntos verticales al lado del sitio web que tiene la información que desea eliminar.

Presione "Eliminar resultado" o “Remove result” en la parte superior derecha.

Hay cinco opciones, pero para número de teléfono, correo electrónico y dirección particular, elija "Muestra mi información de contacto personal"o “It shows my personal contact info”. Para otras solicitudes, presione la flecha al lado de las otras barras.

Presione la flecha a la derecha y luego presione "Continuar" o “Continue” tres veces una vez que haya revisado los términos de Google y haya iniciado sesión en la cuenta de Google que desea vincular.

Escriba su nombre y la información de contacto que coincida con lo que desea eliminar. Por ejemplo, si está intentando borrar su número de teléfono personal, asegúrese de ingresarlo. Presione "Continuar" o “Continue”.

Presione "Enviar" o “Send”.

Puede presionar "Terminé" o “I’m done” para volver a la página de Google Search.

Si desea revisar sus solicitudes, presione la barra "Ir a solicitudes de eliminación" o “Go to removal requests”.

Pueden pasar algunos días, pero Google le notificará a través del correo electrónico indicado sobre la decisión de eliminación. También puedes consultar tu actividad de Google para ver el estado de la solicitud.

Puedes monitorear tu solicitud ingresando a las opciones de "Datos y privacidad" o “Data & privacy” de Tu cuenta de Google. Desplázate hacia abajo y presiona "Mi actividad" o “My activity”. Luego presione los tres puntos en la barra de búsqueda y seleccione “Otra actividad” o “Other activity”. Presione "Administrar resultados sobre usted" o "Manage results about you” y podrá ver el estado.

También puede utilizar este enlace para enviar una solicitud por una gama aún más amplia de motivos. Si desea eliminar información personal, elija la opción "El contenido contiene su información personal" o “Content contains your personal information” .

Esta ruta podría usarse para más tipos de información personal, como números de seguridad social y cuentas bancarias.

¡Eso es todo!

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jake Piazza para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.