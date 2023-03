Te mostramos el calendario completo del día inaugural de la MLB 2023: horarios, estadios y más

MLB Opening Day 2023 Calendario completo, horarios de inicio, estadios apareció originalmente en NBC Sports Chicago.

El béisbol vuelve mañana.

Sí, el calendario ha llegado a finales de marzo, lo que significa que el inicio de la temporada 2023 de las Grandes Ligas de Béisbol está aquí.

Los 30 equipos están programados para jugar el Día Inaugural, que, salvo aplazamiento, será la primera vez desde 1968 que todos los equipos de la MLB comiencen la temporada el mismo día. La lista del Día Inaugural incluye algunos enfrentamientos entre ligas, ya que la liga reduce la cantidad de juegos divisionales para crear una carrera de comodines más equilibrada para equipos en diferentes divisiones.

¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS DE LA MLB PARA 2023?

El número de oponentes divisionales que juega cada equipo disminuirá de 76 a 52 en 2023, incluidos 13 juegos contra cada uno. Cada equipo jugará 64 juegos intraliga, una reducción marginal de 64, y 46 juegos interliga, un aumento de 20 que también incluirá series contra los rivales naturales de ciertos equipos (Yankees vs. Mets, Cubs vs. White Sox, Dodgers vs. Angels, etc.).

Otros aspectos destacados del calendario de 2023 incluyen el Juego de Estrellas en Seattle el 11 de julio, una serie de dos juegos entre los St. Louis Cardinals y los Chicago Cubs en el London Stadium el 24 y 25 de junio como parte del MLB World Tour y un enfrentamiento entre los Filis de Filadelfia y los Nacionales de Washington para el Clásico de las Pequeñas Ligas en Williamsport, Pensilvania, el 20 de agosto.

¿CUÁNDO ES EL DÍA INAUGURAL DEL BÉISBOL 2023?

Primero viene el Día Inaugural. Aquí está la lista completa de juegos para el inicio de la temporada regular de la MLB el 30 de marzo.

San Francisco Giants vs. New York Yankees, 1:05 ET, Yankee Stadium

Atlanta Braves vs. Washington Nationals, 1:05 ET, Nationals Park

Baltimore Orioles vs. Boston Red Sox, 2:10 ET, Fenway Park

Milwaukee Brewers vs. Chicago Cubs, 2:20 ET, Wrigley Field

Detroit Tigers vs. Tampa Bay Rays, 3:10 ET, Tropicana Field

Minnesota Twins vs. Kansas City Royals, 3:10 ET, Kauffman Stadium

Philadelphia Phillies vs. Texas Rangers, 4:05 ET, Globe Life Field

New York Mets vs. Miami Marlins, 4:10 ET, LoanDepot Park

Pittsburgh Pirates vs. Cincinnati Reds, 4:10 ET, Great American Ballpark

Toronto Blue Jays vs. St. Louis Cardinals, 4:10 ET, Busch Stadium

Colorado Rockies vs. San Diego Padres, 5:10 ET, Petco Park

Chicago White Sox vs. Houston Astros, 7:08 ET, Minute Maid Park

Los Angeles Angels vs. Oakland A's, 10:07 ET, RingCentral Coliseum

Cleveland Guardians vs. Seattle Mariners, 10:10 ET, T-Mobile Park

Arizona Diamondbacks vs. Los Angeles Dodgers, 10:10 ET, Dodger Stadium

