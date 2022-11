Nueva sorpresa en el Mundial: Marruecos da el batacazo y vence 2-0 a Bélgica

Marruecos dio el batacazo este domingo y derrotó 2-0 a Bélgica, una selección plagada de estrellas y de las favoritas a ganar la Copa Mundial.

El partido por el Grupo F, que también integran Croacia y Canadá, se jugó en el estadio Al Thumama, en Doha.

En un encuentro de ida y vuelta, Bélgica pagó muy caro su falta de contundencia para generar peligro y definir jugadas claras de gol.

Marruecos fue la antítesis: llegó poco al arco de Courtois pero fue muy efectivo, especialmente con los tiros libres; tanto el gol anulado por el VAR como el que puso el 1-0 de los Leones del Atlas llegaron por medio de la pelota parada. El segundo de los africanos fue un golazo de Aboukhlal a los 92 minutos en el tiempo de descuento.

Con este resultado, Marruecos quedaba provisionalmente como puntero del Grupo F con 4 puntos.

PRIMER TIEMPO DE BÉLGICA VS. MARRUECOS

Al término de la primera mitad, Bélgica dominaba por completo la posesión del balón pero era imprecisa en el último cuarto de cancha del rival y apenas había tenido una o dos chances claras de gol.

Marruecos, por su parte, intentaba jugar al contragolpe. El VAR le anuló un gol por offside a los Leones del Atlas tras determinar que un jugador estaba en fuera de lugar al momento en que un centro desde la derecha se le coló al portero belga Thibaut Courtois.

Bélgica tuvo su primera aproximación clara a los 4 minutos en los pies de su delantero Batshuayi, que disparó desde la izquierda tras un pase filtrado de Thorgan Hazard, pero su remate fue tapado por el portero marroquí.

Marruecos le cedía el balón a Bélgica, que lo movía de lado a lado del terreno buscando espacios. Cada aproximación al arco del marroquí Munir parecía tener cierto grado de peligro.

Con casi 20 minutos jugados, Marruecos se defendía bien y los europeos no lograban capitalizar su posesión de balón. Los Leones del Atlas tuvieron precisamente su llegada más clara hasta ese momento segundos después, en los pies de Ziyech, pero su disparo desde afuera del área pasó por encima del larguero.

Los belgas no lograban hacer pesar la calidad individual de sus jugadores y a los 31 minutos los marroquíes habían emparejado el juego y empezaban a pisar el campo contrario.

Hakimi, uno de los mejores laterales del mundo, pudo desbordar por la derecha y a los 34 minutos pisó el área belga, pero su potente remate se fue desviado.

Terminando el primer tiempo, los Diablos Rojos de Bélgica dominaban la pelota pero realmente parecían no saber qué hacer con ella: el equipo liderado por Kevin De Bruyne no tenía cambio de ritmo, por lo que no lograba sorprender a Marruecos.

Marruecos sorprendió por completo al portero Courtois cuando un centro desde la derecha de parte de Ziyech no conectó con ninguna cabeza pero se le coló entre las manos al guardametas.

Los marroquíes lo festejaron pero luego el VAR determinó que uno de sus jugadores estaba en fuera de lugar, por lo que el gol terminó siendo anulado.

SEGUNDO TIEMPO DE BÉLGICA VS. MARRUECOS

“El Mago” Ziyech, uno de los revulsivos de la selección marroquí, tuvo la primera aproximación del segundo tiempo a los 49 minutos con un disparo de fuera del área que pudo controlar sin problemas Courtois.

Eden Hazard respondió de la misma manera apenas dos minutos después, a los 51, con un fuerte remate desde la derecha que el portero marroquí Munir despejó a tiro de esquina.

El segundo tiempo era mejor para Marruecos en los primeros 12 minutos, que volvía a amenazar en los pies de Boufal, cuyo remate cruzado pasó muy cerca del palo izquierdo de la portería belga.

Muchísimo mejor el segundo tiempo para los Leones del Atlas, se que animaban a ir al frente y ponían contra las cuerdas a la poderosa selección europea.

Mertens, que había ingresado minutos antes por Eden Hazard, tuvo una muy clara para Bélgica a los 64 minutos, luego de eludir a varios jugadores marroquíes y rematar al arco, pero su remate fue salvado por Munir.

Marruecos capitalizó su empuje a los 73 minutos por medio de una pelota parada. Sabiri lanzó un centro venenoso desde la izquierda, que al igual que el gol anulado, se le coló a Courtois sin conectar con nadie en su trayectoria.

A los 92 minutos, en el tiempo de descuento, Marruecos selló su victoria con un remate de Aboukhlal tras un desborde y pase atrás de Ziyech en el área.