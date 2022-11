Interactivo: construye a tu futbolista perfecto para la Copa Mundial

En un mundo ideal, nuestros futbolistas favoritos tendrían todas las características para ser imparables en la cancha: velocidad, inteligencia, gambeta, buen disparo, lo que sea.

Pero como no podemos tenerlo todo, las mejores habilidades de algunos jugadores se ven contrarrestadas por debilidades específicas. Si un extremo está cargado de ritmo, es posible que no sea un gran pasador. Si un defensa central es dominante en el duelo por tierra, aire y por los canales, es posible que no sea técnicamente sólido con el balón y así sucesivamente.

Con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Catar el 20 de noviembre, estas cinco estrellas que compiten en el torneo formarán la base para construir al mejor futbolista mediante el análisis de su cabeza (inteligencia, visión, cabeceo), torso (agilidad), piernas ( velocidad), pie derecho y pie izquierdo.

Arma a tu jugador perfecto y mira el puntaje que obtienes:

Lionel Messi, Argentina

Mejor rasgo: el pie izquierdo de Messi es como un pegamento. Su habilidad para gambetear, primeros toques, pases, curvas y disparos es uno de los mejores de la historia. La estrella argentina buscará su primer título de la Copa del Mundo en lo que dijo que también es la última vez que juega en la prestigiosa competencia.

Cristiano Ronaldo, Portugal

Mejor rasgo: Ronaldo es posiblemente uno de los mejores jugadores diestros de todos los tiempos. El ritmo y la potencia con la que puede pegar tiros es fantástico, junto con el regate cuerpo a cuerpo y los primeros toques. Ronaldo también buscará ganar su primera Copa del Mundo.

Neymar Jr., Brasil

Mejor rasgo: Neymar posee una tremenda agilidad en situaciones difíciles, no tiene problemas de resistencia y es uno de los más fuertes en su posición de extremo. Es conocido por su estilo, lo que lo convierte en una opción sólida para el torso. Neymar protagoniza una selección brasileña cargada de delanteros polivalentes.

Kylian Mbappé, Francia

Mejor rasgo: Uno de, si no, el jugador más rápido en el fútbol. No mucha gente de su calidad tiene su velocidad, tanto corriendo vertical como horizontalmente. Mbappé ayudó a Francia a ganar la Copa del Mundo de 2018 y se convirtió en el goleador más joven en la final del torneo contra Croacia.

Kevin De Bruyne, Bélgica

Mejor rasgo: El mejor pasador en el fútbol actualmente, y probablemente durante los últimos 4-5 años. Hace que los pases más extraordinarios parezcan simples y acumula asistencias con facilidad. De Bruyne buscará llevar a Bélgica a la final de la Copa del Mundo después de perder ante Francia 1-0 en su concurso de semifinales de 2018.