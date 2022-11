Una por una: las rivalidades más grandes de la Copa Mundial de Catar

CATAR - La Copa Mundial de la FIFA reúne a aficionados de todo el mundo como ninguna otra, hasta que llega el momento de enfrentarse a un rival.

Las rivalidades en el fútbol internacional suelen ser más territoriales y continentales, pero hay algunas excepciones.

Catar parece no ser diferente, ya que existen numerosas posibilidades de enfrentamiento que podrían enfrentar a rival contra rival en un enfrentamiento de alto riesgo.

¿QUÉ RIVALIDADES PODRÍAMOS VER DESARROLLARSE EN LA COPA MUNDIAL DE CATAR?

ESTADOS UNIDOS, INGLATERRA – GRUPO B

Comenzando con las rivalidades en los juegos de grupo, el Grupo B nos ayuda, ya que no hay un enfrentamiento de rivalidad en el Grupo A (Catar, Ecuador, Senegal, Holanda).

El Grupo B proporcionará dos, con EEUU vs. Inglaterra seguramente como el No. 1.

La historia entre estos dos equipos va mucho más allá de la cancha de fútbol, ​​pero EEUU tiene un récord de victorias, empates y derrotas de 1-1-0 contra los Tres Leones.

INGLATERRA, GALES - GRUPO B

Si bien el enfrentamiento anterior fue una rara rivalidad no territorial, este seguramente lo es.

Escondido junto a Inglaterra está Gales, un país que no ha experimentado demasiados éxitos en el fútbol internacional pero que buscará cambiar eso en Catar.

Gareth Bale también hace su primera aparición en la Copa del Mundo, lo que debería ser un asunto entretenido considerando que su carrera explotó en la Premier League inglesa con Tottenham.

Inglaterra ha ganado 68 de los 103 encuentros entre ambos.

ESPAÑA, ALEMANIA - GRUPO E

Estas naciones no son los rivales más grandes, pero con altas expectativas y la historia de cada programa, esta será una competencia intensa entre dos potencias europeas.

Alemania tiene un récord histórico de victorias, derrotas y empates de 9-8-8 contra España, por lo que estos dos equipos están muy parejos en el papel.

Sin embargo, España ha dominado en gran medida a Alemania desde 2003, y recientemente ganó 6-0 en la Liga de Naciones de la UEFA de 2020.

EEUU, MÉXICO – POTENCIAL ENFRENTAMIENTO DE CUARTOS DE FINAL

Pasando de los juegos de la fase de grupos, estos enfrentamientos de rivalidad podrían materializarse dependiendo de cómo se desarrolle el torneo.

Estados Unidos y México son, sin duda, feroces rivales, con El Tri ganando 38 de los 76 enfrentamientos.

Hay dos formas en que pueden enfrentarse en los cuartos de final si también pasan el juego de octavos de final: si EEUU gana el Grupo B y México termina segundo en el Grupo C o si EEUU obtiene el segundo lugar y México gana el Grupo C.

IRÁN, ARABIA SAUDITA – POTENCIAL ENFRENTAMIENTO DE CUARTOS DE FINAL

Estos dos países no se han enfrentado desde 2009, con las relaciones políticas y la distancia territorial también jugando un factor importante, pero es posible un escenario de cuartos de final.

Tendría que seguir la ruta Estados Unidos-México ya que Irán está en el Grupo B y Arabia Saudita en el Grupo C: si Irán gana el Grupo B y Arabia Saudita termina segundo en el Grupo C o si Irán queda segundo y Arabia Saudita gana el Grupo C.

Esta es una de las posibilidades poco probables dada la calidad de los oponentes que deben derrotar, pero como se mencionó anteriormente, todavía es posible.

CROACIA, SERBIA – POTENCIAL ENFRENTAMIENTO DE CUARTOS DE FINAL

Pasando a la segunda mitad del grupo, Croacia vs. Serbia emerge como una rivalidad para ver.

Esta rivalidad tiene su origen en la historia política y los enfrentamientos de clubes en competiciones de liga (destacan el Red Star Belgrade y Dinamo Zagreb), pero solo se han enfrentado dos veces en un escenario internacional.

Así es como podrían encontrarse en los cuartos de final, suponiendo que también ganen su concurso de octavos de final: si Croacia gana el Grupo F y Serbia es segunda en el Grupo G o si Croacia es segunda en el Grupo F y Serbia reclama el Grupo G.

Similar a Irán- Arabia Saudita, este también es poco probable pero posible.

JAPÓN, COREA DEL SUR – POTENCIAL ENFRENTAMIENTO DE CUARTOS DE FINAL

Aunque Corea tiene un récord de victorias, empates y derrotas de 54-21-15 contra Japón (aunque Japón ha mejorado considerablemente en la última década), la historia política y la distancia territorial entran en juego.

Estos equipos pueden enfrentarse en los cuartos de final si ganan su enfrentamiento de octavos de final en estos escenarios: si Japón gana el Grupo E y Corea del Sur es segundo en el Grupo H o si Japón es segundo en el Grupo E y Corea del Sur gana el Grupo H.

Sin embargo, agregue este a la columna improbable pero posible, ya que será un desafío extenuante para cada equipo avanzar de sus respectivos grupos.

ESPAÑA, PORTUGAL – POSIBLE DUELO DE CUARTOS DE FINAL

Aquí hay una rivalidad que tiene buenas posibilidades de materializarse.

Al igual que Gales-Inglaterra, Portugal es una nación de menor tamaño junto a España, aunque a Portugal le va mejor a nivel internacional con su equipo lleno de calidad.

España tiene un récord de victorias-empates-derrotas de 17-16-6 contra Portugal, pero este último no ha perdido en cinco de los últimos seis enfrentamientos (cuatro terminaron en empate).

La forma en que podría suceder este enfrentamiento es la misma que Japón-Corea del Sur: si España gana el Grupo E y Portugal es segundo en el Grupo H o si España es segunda en el Grupo E y Portugal gana el Grupo H.

Este puede llegar a buen término.

BRASIL, URUGUAY – POSIBLE DUELO DE CUARTOS DE FINAL

Al igual que España-Portugal, este también podría ocurrir.

No solo la distancia territorial, su historia se remonta a las primeras Copas del Mundo, donde ambos equipos se involucraron en competencias incondicionales.

En particular, Uruguay venció a Brasil en el Maracaná en la final de la Copa del Mundo de 1950 y sigue siendo el país más pequeño en ganar el torneo. Brasil, sin embargo, no ha perdido ante Uruguay en los últimos 12 encuentros desde 2003.

Estos dos se enfrentarán en los cuartos de final si Brasil termina primero en el Grupo G y Uruguay es segundo en el Grupo H o si Brasil es segundo en el Grupo G y Uruguay gana el Grupo H.

ALEMANIA, HOLANDA – POSIBLES SEMIFINALES O ENFRENTAMIENTO FINAL

Pasando a enfrentamientos más amplios que podrían ocurrir en las semifinales o la final, Alemania y Holanda es una batalla muy reñida que emerge.

Ha habido más empates en los 45 encuentros de todos los tiempos que victorias, por lo que es una rivalidad cuerpo a cuerpo con profundas raíces políticas.

Las dos formas en que pueden encontrarse en las semifinales son si ambos equipos terminan primeros en el Grupo A y el Grupo E o si ambos terminan segundos.

Se produciría una batalla en la final si uno termina segundo y el otro primero y gana todos los juegos eliminatorios.

ARGENTINA, URUGUAY – POSIBLES SEMIFINALES O ENFRENTAMIENTO FINAL

Cuando te encuentras con un oponente gigante de 192 veces, seguramente habrá una fricción intensa. Argentina puede tener un récord de victorias-empates-derrotas de 90-45-57 contra Uruguay, pero esta rivalidad combina cantidad y distancia territorial más que nada.

Las dos formas en que pueden enfrentarse en las semifinales son si ambos equipos terminan primeros en el Grupo C y el Grupo H o si ambos terminan segundos.

Se produciría una batalla en la final si uno termina segundo y el otro primero y gana todos los juegos eliminatorios.

Puede ser más difícil para Uruguay lograr esto, pero será un gran enfrentamiento si sucede.

BRASIL, ARGENTINA – POSIBLES SEMIFINALES O ENFRENTAMIENTO FINAL

Completan estas rivalidades, Brasil y Argentina, que han peleado 113 veces, lo que tiene sentido dada su distancia territorial y su historial de élite en el deporte.

Brasil acaba de superar a Argentina con un récord de victorias, empates y derrotas de 46-26-41, y un encuentro tan tarde en la Copa del Mundo sin duda sería acalorado.

Las dos formas en que pueden encontrarse en las semifinales si todo se alinea es si ambos equipos terminan primeros en el Grupo C y el Grupo G o si ambos obtienen el segundo lugar en esos grupos.

Se produciría un encuentro en la final si uno termina segundo en su grupo y el otro primero y gana todos los juegos eliminatorios.