Copa Mundial 2023: Colombia vs. Jamaica; aquí todos los detalles

Colombia se enfrenta a Jamaica el martes 8 de agosto en el estadio de Melbourne en los octavos de final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.

La patada inicial de este encuentro de la Copa del Mundo se dará a la 4:00 a.m. ET / 1:00 a.m. PT.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

La cobertura de Telemundo arranca a partir de las 3:30 a.m. ET / 12:30 a.m. PT.

Puedes ver el partido en vivo sintonizando Universo en tu TV, o para verlo por streaming desde tu computadora o dispositivo móvil a través de la app de Peacock, haz clic aquí.