Peacock transmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2022 en español

MIAMI - El servicio de transmisión Peacock de NBCUniversal transmitirá en simultaneo en vivo los 64 partidos de la Copa Mundial en español, incluidos los primeros 12 de forma gratuita del 20 al 23 de noviembre, con cobertura de una hora, antes y después de los partidos, desde Catar.

Peacock es el ú nico servicio de streaming directo al consumidor con cobertura en vivo de cada partido.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

La Sección de la Copa Mundial de Peacock presentará programas exclusivos previos y posteriores a los partidos, repeticiones de los juegos, resúmenes extendidos y más, como el programa Virtual "Copa Mundial 24/7" presentado por Tplus, que ofrecerá la programación de la Copa Mundial de forma gratuita, e incluye programas de debate diarios en vivo.

JUEGOS DESDE EL 24 DE NOVIEMBRE HASTA EL 18 DE DICIEMBRE

Los 52 juegos desde el 24 de noviembre hasta la final del 18 de diciembre estarán en el nivel Peacock Premium, que cobra una tarifa, dijo NBCUniversal el martes.

Sacando cuentas te podría salir muy caro, pero para eso está Telemundo. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo.

Sacando cuentas te podría salir muy caro, pero para eso está Telemundo. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo.

COMENTARISTAS DE LA COPA DEL MUNDO CATAR 2022

Andrés Cantor es el comentarista principal de Telemundo y lo acompañarán Miguel Gurwitz, las conductoras Ana Jurka y Carlota Vizmanos, y el exdelantero de México Carlos Hermosillo.

Los comentaristas específicos de Peacock incluyen a Carmen Boquin, Diego Arrioja, Piero Menor, Luis Baraldi, Pablo Mariño y Pablo Alsina junto con la delantera de Houston Dash María Sánchez, quien jugó para México en la Copa Mundial Femenina de 2015.

CUÁNDO COMIENZA LA COPA DEL MUNDO

La Copa del Mundo comienza el domingo 20 de noviembre, cuando el país anfitrión Catar se enfrente a Ecuador a las 11 am ET. El partido de Estados Unidos contra Gales comienza a las 2 pm ET el lunes 21 de noviembre, mientras que el primer juego de México se llevará a cabo a las 11 am ET el martes 22 de noviembre contra Polonia.

PARTIDOS DE LA FASE DE GRUPOS

En los principales partidos de la fase de grupos, Estados Unidos se enfrenta a Inglaterra a las 2 pm ET el viernes 25 de noviembre y México se enfrenta a Argentina el sábado 26 de noviembre a las 2 pm ET. Haga clic aquí para obtener detalles sobre el calendario completo de partidos.

La sección Copa Mundial también contará con programación exclusiva, como documentales centrados en las leyendas del fútbol Lionel Messi y Diego Maradona, miradas históricas a las Copas del Mundo anteriores y más.

El cantante Camilo es un fanático del fútbol y nos cuenta cómo disfruta de los partidos.

El cantante Camilo es un fanático del fútbol y nos cuenta cómo disfruta de los partidos.

La programación original exclusivamente en el Canal Virtual Copa Mundial 24/7 de Peacock incluye:

Terraza al Mundial

Programa exclusivo previo al juego que ofrece una vista previa integral de los 64 juegos, capturando toda la emoción y la acción antes de cada partido todos los días.

La Tribuna del Mundial

Programa de debate interactivo con análisis de todos los partidos, jugadas y goles con repaso completo de todos los momentos críticos de la jornada.

Resúmenes: Los Partidos de Hoy

Resúmenes extendidos de todos y cada uno de los partidos, proporcionando un resumen diario de toda la acción.

Ecos del Día

Programa posterior al juego que recapitulará cada partido con reacciones de expertos, análisis en profundidad y entrevistas convincentes.

¡Aquí está el Mundial!

Recopilación diaria de todas las entrevistas y conferencias de prensa de jugadores y entrenadores, momentos destacados de los partidos, estadísticas y los mejores momentos del día.

Lo Que Viene

Programa diario que concluye la cobertura de la jornada de Peacock y anticipa los partidos del día siguiente.

La selección de Estados Unidos se enfrentará a Inglaterra, Gales e Irán en el Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre los tres oponentes.

La selección de Estados Unidos se enfrentará a Inglaterra, Gales e Irán en el Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre los tres oponentes.

PROGRAMACIÓN DE PEACOCK

Además de la Copa del Mundo, la amplia programación de Peacock presenta cobertura deportiva en vivo que incluye Sunday Night Football, Premier League, Notre Dame Football, golf, carreras de caballos, MLB Sunday Leadoff, INDYCAR y mucho más. Peacock también ofrece programación deportiva diaria en el canal NBC Sports, que transmite la serie original de Peacock Brother from Another y programas básicos como The Dan Patrick Show y Pro Football Talk Live. Para obtener más información sobre NBC Sports en el canal de Peacock y cómo registrarse, haga clic aquí.

Tplus se lanzará en Peacock en el otoño de 2022 con programación para una amplia gama de audiencias interesadas en contenido latino, independientemente del idioma, y ​​estará disponible en el nivel premium.

Telemundo Deportes es el hogar exclusivo en español de la Copa Mundial de la FIFA 2022. La cadena está preparada para ofrecer la cobertura más ambiciosa en la historia de habla hispana.