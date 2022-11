Copa Mundial 2022: Hoy, Marruecos vs Croacia; aquí todos los detalles

Este miércoles, en la Copa Mundial de la FIFA 2022, Marruecos se enfrenta a Croacia en el estadio Al Bayt, en Al Khor.

El partido correspondiente al Grupo F, en el que también están Bélgica y Canadá, comienza a la 5 a.m. ET / 4 a.m CT.

Puedes ver el partido en vivo sintonizando Telemundo en tu TV, o para verlo por streaming desde tu computadora o dispositivo móvil a través de la app de Peacock, haz clic aquí.

CROACIA QUIERE VOLVER A HACER HISTORIA

Luka Modric tendrá una nueva oportunidad para llevar a Croacia a la conquista del Mundial.

El centrocampista de 37 años liderará a Croacia en su estreno en el Grupo F frente a Marruecos este miércoles, una fase que se espera que el subcampeón de 2018 supere con comodidad. Después se medirá a Canadá, y a la Bélgica de Kevin de Bruyne para cerrar la llave.

Hace cuatro años, el trabajo incansable de Modric se vio recompensado con el premio a mejor jugador del torneo y Croacia perdió la final frente a Francia por 4-2.

Solo cinco jugadores de aquel once inicial siguen en el equipo tras la reorganización del seleccionador Zlatko Dalic. La constante es Modric, quien sigue siendo clave para todo lo que Croacia hace y probablemente más importante para las opciones de su país en el torneo que Lionel Messi para Argentina y Cristiano Ronaldo para Portugal.

El jugador del Real Madrid ha confirmado que este torneo pondrá el broche final a su carrera internacional de 16 años.

El partido contra Marruecos en Al Jor, al norte de Doha, será temprano y se espera que los termómetros alcancen los 86° Fahrenheit en el momento del saque inicial. El calor no debería ser un problema contra los norteafricanos gracias al aire acondicionado que enfría los estadios en este Mundial.

“Las condiciones aquí han sido mejores de lo que esperaba”, señaló el delantero croata Andrej Kramaric, que fue suplente en la final de Rusia. “Y teniendo en cuenta el aire acondicionado en los estadios, (podría) incluso hacer frío durante los encuentros”.

El ambiente en la concentración marroquí era también considerablemente frío luego de la acalorada disputa entre el exseleccionador Vahid Halilhodzic y el delantero del Chelsea Hakim Ziyech, que fue expulsado del equipo el año pasado por lo que el técnico calificó de actitud “inaceptable”.

EL MEJOR JUGADOR DE MARRUECOS NO ESTÁ EN EL MUNDIAL

Esto amenazaba con dejar a Marruecos, que necesita desesperadamente todo su talento en la diáspora, sin uno de sus mejores jugadores para la Copa del Mundo. Halilhodzic fue cesado a pesar de clasificar al equipo para Catar y fue sustituido por Walid Regragui, quien convocó a Ziyech de inmediato.

Pero el cambio en el banquillo se produjo a finales de agosto, lo que dio a Regragui, que nunca antes había ocupado un cargo similar, apenas dos meses para dejar su impronta en un equipo que ya se esperaba que pasase apuros en el torneo, especialmente frente a Croacia y Bélgica.

Podría no ser tiempo suficiente para que Regragui, de 47 años, pueda sacar algo especial de Marruecos, que solo ha superado la fase de grupos en una ocasión antes, en 1986.

-- Alineaciones probables

Marruecos: Yassine Bono; Nousair Mazraoui, Romain Saiss, Achraf Dari, Achraf Hakimi; Selim Amallah, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi; Hakim Ziyech, Sofiane Boufal y Youssef En-Nesyri.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol, Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic; Nikola Vlasic, Andrej Kramaric e Ivan Perišic.

Desde Croacia se acordaron del goleador del Liverpool que no podremos ver en las canchas. ¡Aquí los detalles!