Copa Mundial 2022: Hoy, Portugal vs Ghana; aquí todos los detalles

Este jueves, en la Copa Mundial de la FIFA 2022, Portugal se enfrenta a Ghana en el estadio 974, en Doha.

El partido correspondiente al Grupo H, en el que también están Uruguay y Corea del Sur, comienza a la 11 a.m. ET / 10 a.m CT.

Puedes ver el partido en vivo sintonizando Telemundo en tu TV, o para verlo por streaming desde tu computadora o dispositivo móvil a través de la app de Peacock.

Todo lo que ocurre en la selección portuguesa en Catar 2022 circula en torno a Cristiano Ronaldo, ante su última ocasión, su última hazaña pendiente, su último Mundial, el quinto de su carrera, que empieza este jueves contra Ghana.

CR7 ya no está en el Manchester United y está centrado en el único título que le falta a su extraordinaria trayectoria.

Resuelto el jeroglífico que le proponía su futuro, en una situación insostenible en el club británico, decidido desde el pasado verano a forzar la salida del conjunto inglés que ha provocado ahora con unas declaraciones a “Talk TV” y a la espera del destino que le deparará más allá del próximo 18 de diciembre (si es que alcanza la final) o antes, dependiendo de hasta donde llegue como líder de una generación de altísimo nivel, se centra ya única y absolutamente en la última hazaña que le queda pendiente a Cristiano.

Orgulloso de todo lo que ha logrado, eso no significa que se conforme. Lo ha ganado todo, incluidas cinco Ligas de Campeones, una Eurocopa en 2016 y cinco Balones de Oro, menos el Mundial, el torneo que lo engrandece todo, que tampoco ha ganado jamás su selección, cuya mejor posición se remonta al tercer puesto de Inglaterra 1966.

Fue cuarta en Alemania 2006, cuando Cristiano comenzó una aventura por los Mundiales con 21 años que lo dirige ahora hacia Oriente.

Había debutado tres años antes como internacional para transformarse en una leyenda en todos los sentidos, por sus 191 partidos, 178 como titular, y sus 117 goles, más que nadie en la historia de la selección, aunque sólo haya marcado dos tantos en sus nueve encuentros más recientes como internacional.

En su club, el United, tampoco es tan goleador como en el pasado: sólo tres goles en 16 compromisos con Erik Ten Hag, con el que jamás conectó.

El hombre de los récords, que ha traspasado la historia tantas veces, tiene otro ante sí en Qatar 2022: nadie ha marcado goles en cinco Mundiales seguidos.

En ninguna de las 22 ediciones, incluida la actual, lo ha hecho nadie ni puedo hacerlo, salvo él, autor de siete goles en el torneo de los torneos; tres a España y uno a Marruecos, Irán, Corea del Norte y Ghana, precisamente su adversario de este jueves en el estadio 974 del este de Doha.

Ha jugado 17 partidos en la competición, con seis victorias, seis empates y cinco derrotas, pendiente de derribar los límites de Portugal junto a un grupo de jugadores imponentes, como Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Danilo Pereira, Rafael Leao, William Carvalho, Otavio, Ruben Dias, Joao Cancelo.

Y Joao Félix, cuyo futuro también está a debate, relegado a la suplencia en el Atlético de Madrid con Diego Simeone, reivindicado en el último amistoso del 4-0 de Portugal a Nigeria y quizá en el once frente a Ghana.

Ya ganó Portugal por 2-1 en Brasil 2014 a ese rival, con el que se reencuentra ahora en Catar 2022, una Ghana preparada para competir en su cuarta participación, con su regreso al torneo después de ocho años de ausencia, porque no se clasificó para Rusia 2018; con los cuartos de final de 2010 como marca a batir y con el estreno de Iñaki Williams en la competición. El delantero del Athletic debuta este jueves.

Alineaciones probables:

Portugal: Rui Patricio; Cancelo, Ruben Dias, Danilo Pereira, Nuno Mendes; Otavio, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano, Joao Félix.

Ghana: Zigi; Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah; Afriyie, Kudus, Thomas, A. Ayew, J. Ayew; Iñaki Williams.

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).

Estadio: 974.