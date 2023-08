Del centro de las críticas a la primera Copa del Mundo, quién es el técnico de España

ESPAÑA - Consiguió la primera victoria en un Mundial femenino para España en Francia 2019, Jorge Vilda llevó a La Roja a encontrar su mejor juego y ahora, después de meses, de mucho tiempo, en el ojo del huracán y centro de las críticas, ha conducido a la selección nacional a la primera estrella de su historia y levanta una Copa del Mundo.

Personalidad, confianza y capacidad de reacción. Estas pueden ser las tres palabras que definen al seleccionador español Jorge Vilda, que ha pasado por muy malos momentos y que se ha afianzado con el apoyo de la Federación Española (RFEF). Después de ocho años en el banquillo de la absoluta y tras superar bache de "las 15" el técnico ha logrado poner el fútbol femenino español en lo más alto.

¿CÓMO FUERON SUS INICIOS?

Vilda creció al lado del fútbol profesional. Su padre, un referente para él, fue preparador físico de Johan Cruyff durante su etapa en el Barcelona y de Juup Heynckes en el Real Madrid de la Séptima, entre otros equipos, y le aportó conocimiento futbolístico a raudales.

Antes de terminar la carrera de Educación Física recibió una llamada de Rafa López, su exentrenador en categorías inferiores del Real Madrid y le presentó un proyecto en el Canillas, un modesto club de base del madrileño barrio de Hortaleza que aceptó y le hizo aprender y avanzar poco a poco en la profesión.

En 2010, mientras su padre se hacía cargo de la selección femenina sub-19, Jorge Vilda hizo lo propio con la sub-17.

Con esta selección el madrileño ganó dos Eurocopas, dos subcampeonatos europeos, un bronce mundial, un bronce europeo y un subcampeonato del mundo. Y solo tres más tarde (2014) sustituyó a su padre en el banquillo de la sub-19.

Un año después, Jorge Vilda fue llamado para sustituir a Ignacio Quereda como entrenador de la selección absoluta femenina, y en solo tres más logró formar parte de la lista de los 10 mejores entrenadores nominados al premio The Best de la FIFA.

LOS NÚMEROS DE VILDA

Jorge Vilda dirigió a la absoluta en la Eurocopa 2017 de Países Bajos. Igualadas a puntos en la fase de grupos con Portugal y Escocia, La Roja logró pasar a cuartos de final por tercera vez en su historia gracias a la diferencia de goles.

Aunque el sueño terminó en el siguiente duelo ante Austria tras una tanda de penaltis que no estuvo del lado de las de Vilda después de un empate a cero.

En la clasificación para el Mundial de Francia 2019, España, además de lograr el billete para la cita mundialista, durante esa campaña el equipo sumó 25 goles a favor y solo dos en contra.

Ya en la fase de grupos de la Copa del Mundo, La Roja ganó su primer partido en un Mundial absoluto ante Sudáfrica. Los goles de Jennifer Hermoso y Lucía García consiguieron remontar el partido y dar la victoria a la selección.

De esta forma, Vilda consiguió el primer pase a octavos de final de la Roja en un Mundial femenino. Aunque la estadounidense Megan Raphinoe fue la encargada de eliminarlas del campeonato en ese duelo decisivo ante las americanas.

En la Eurocopa 2022 España, tras quedar segunda de grupo, se vio cara a cara con Inglaterra. Pese a la superioridad de la Roja durante buena parte del encuentro, un empate a uno finalizado el tiempo reglamentario llevó a ambas selecciones a la prórroga, en la que las inglesas crecieron y consiguieron el gol de la clasificación y dejaron de nuevo fuera a España en unos cuartos de final.

EL MUNDIAL DE 2023

“Tengo a las 23 mejores jugadoras del mundo”, confesó el seleccionador en la rueda de prensa previa al partido de semifinales ante Suecia. España logró su clasificación de forma inmaculada. Los datos en los últimos años, salvo en esos encuentros en el último Mundial ante Estados Unidos y en la Euro contra Inglaterra, eran el ejemplo palpable de la evolución de la selección. Ahora ha quedado confirmada y ratificada la progresión del conjunto de Vilda, que pese a todo no lo ha pasado nada bien.

Tras meses muy duros, polémicos, en los que se vio en el ojo del huracán, con buena parte de la selección renunciando a acudir a la convocatoria asegurando que no estaban en condiciones de ser convocadas hasta que “la situación no fuese revertida” y se realizasen cambios debido a que la situación “estaba afectando a su estado emocional”, el seleccionador encontró el respaldo de Luis Rubiales y la RFEF, y, contra viento y marea, defendiendo su honorabilidad y el trabajo de todo su cuerpo técnico, ha sido capaz de hacer un grupo y llevarlo a la cima.

Algunas jugadoras se mantuvieron en su postura. En cambio, sí que pudo contar definitivamente con auténticos referentes como la doble Balón de Oro Alexia Putellas, Jenni Hermoso, Aitana Bonmatí o Mariona Caldentey para completar una convocatoria que ha acabado coronando a la selección..

La primera victoria ante Costa Rica (3-0) unida a la goleada de Zambia (5-0) clasificó a España antes de finalizar la fase de grupos. La derrota ante Japón (4-0) las colocó segundas del grupo C y un mal sabor de boca.

Las niponas expusieron el punto más débil de las españolas con letales contragolpes que no supieron defender. La Roja termina segunda del grupo.

Suiza (5-1), Países Bajos (2-1) y Suecia (2-1) ese fue el orden en el que las de Vilda fueron descartando rivales en la Copa del Mundo. Por primera vez España ganó a una selección que se situaba por delante en el ranking.

España le pasó por encima a las suizas, y por primera vez en su historia se instala en cuartos de final.

"La Roja" hizo historia tras vencer a Suecia y es la primera que se instala en el duelo por el título de Australia & Nueva Zelanda 2023.

Y en la final, ante la todopoderosa selección de Inglaterra, se tomó cumplida revancha con un gol de la madridista Olga Carmona y pese al acoso de las jugadoras de Sarina Wiegman y del error en un penalti de Jenni Hermoso. Vilda no paró en todo el partido en la zona técnica junto a su mano derecha, Montse Tomé. Sufrimiento y al final alegría desbordada después de tanto quebranto.

EL PROBLEMA DE "LAS 15”

La batalla de "las 15" jugadoras que enviaron un email a la RFEF comunicando no ser convocables hasta que la situación “no fuese revertida” debido a que estaba afectando a su “estado emocional”, abarcó los medios deportivos españoles y se tropezó en la trayectoria del seleccionador.

La pasada Eurocopa fue el inicio del cambio en el vestuario de La Roja. Después de caer eliminadas en cuartos de final ante Inglaterra las jugadoras reclamaron cambios en la preparación y la gestión de la selección y expusieron su punto de vista a la RFEF y a Vilda, que escucharon sus peticiones.

Las jugadoras en una rueda de prensa demandaron cambios con el fin de mejorar los resultados en las competiciones oficiales y desmintieron haber solicitado la destitución del técnico.

Atrás quedaron los emails de las jugadoras que reclamaban cambios. La RFEF Y Jorge Vilda aseguraron tener en cuenta sus propuestas y los resultados han hablado por sí mismos.

El técnico no lo pasó nada bien. Criticado desde dentro y desde fuera. Resistió como pudo, defendió su trabajo y el de los suyos, y ha conseguido llevar a la Roja a lo más alto después de un Mundial en el que, salvo el encuentro ante Japón, todas las decisiones le salieron bien.

Vilda: "Este equipo ha creído y somos campeones del mundo"

El seleccionador de España, Jorge Vilda, dijo tras la victoria en la final del Mundial que "es difícil de describir", que es una "inmensa alegría" y que está "orgullosisímo" de sus jugadoras.

"Estoy orgullosímo de este equipo, muy feliz por toda la gente que está viéndonos, que les hemos hecho felices. Hemos demostrado que sabremos sufrir, este equipo ha creído y somos campeonas del mundo", dijo.

"En cuanto ha pitado el árbitro he podido ver a mi hija y mi mujer, mi hijo y mis padres están en casa y muy feliz por todo el mundo. Ahora les decimos al país que celebren, me imagino como eta España, vamos a celebrar aquí y no sé cómo acabará", contó a RTVE.