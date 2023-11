Los Texas Rangers celebran campeonato de la Serie Mundial con un desfile en casa

Tras 12 años de espera (cuando perdieron contra Cardenales de San Luis en 2011), los Texas Rangers lograron un triunfo histórico y ahora son campeones absolutos de la Serie Mundial 2023.

Tras ganar 5 a 0 a los Arizona Diamondbacks, con tres partidos consecutivos ganados en Arizona, los "Vigilantes" regresaron a casa y se preparan a celebrar en grande con miles de aficionados.

De hecho, todas las escuelas de Arlington, Irving, Everman, Grand Prairie, Crowley y Mansfield cancelaron clases este viernes para que los estudiantes vayan a celebrar, anunció el distrito escolar de Arlington.

La gerencia del equipo informó que el desfile se realizará este viernes 3 de noviembre en la zona de los estadios.

John Blake, vicepresidente ejecutivo de Asuntos Públicos de los Rangers, publicó en las redes sociales que el desfile comenzaría a las 12:15 p.m.

MIRA EL MAPA DEL RECORRIDO

El desfile iniciará y terminará cerca del Globe Life Field y rodeará la antigua casa de los Rangers, ahora Choctaw Stadium.

El recorrido comienza en Cowboys Way cerca del lote A, continúa por AT&T Way y luego gira hacia el este en Road to Six Flags antes de terminar en Globe Life Field en Stadium Drive.

CALLES CERRADAS:

Cowboys Way entre AT&T Way y Stadium Drive

AT&T Way entre Cowboys Way y Nolan Ryan Expressway

Nolan Ryan Expressway entre AT&T Way y E Road to Six Flags Drive

E Road to Six Flags Drive entre Nolan Ryan Expressway y Ballpark Way

Ballpark Way entre E Road to Six Flags Drive y Cowboys Way

Randol Mill Road entre AT&T Way y Ballpark Way

Todos los estacionamientos son gratuitos.