Deportistas recurren a OnlyFans para financiar sus sueños olímpicos

PARÍS — Las penurias económicas están llevando a muchos deportistas a vender imágenes de sus cuerpos en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans para costear sus sueños de obtener una medalla de oro en los Juegos Olímpicos.

Estas justas deportivas generan miles de millones de dólares en derechos de televisión, venta de entradas y patrocinio, pero la mayoría de los atletas deben valerse por sí mismos económicamente.

El Comité Olímpico Internacional (COI), sin embargo, no parece estar tomando muy en serio esta situación. Cuando The Associated Press preguntó sobre el hecho de que los deportistas recurran a OnlyFans, el portavoz del COI, Mark Adams, respondió: “¿Han estado mirando el historial de mi navegador?”

Al ver cómo sus patrocinios disminuían y con gastos cada vez más elevados, el clavadista Jack Laugher se encontraba entre los competidores olímpicos que utilizaban la plataforma para llegar a los Juegos, o simplemente sobrevivir.

Después de ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, Laugher, quien consiguió otro bronce en París la semana pasada para el Reino Unido, dijo que estaba esperando una financiación que nunca se materializó.

En su cuenta, que cuesta 10 dólares al mes por suscripción, publica “contenido SFW (seguro para el trabajo) en Speedos, calzoncillos, boxers”. Una publicación reciente de los Juegos Olímpicos recibió más de 1.400 me gusta.

“Para mí, ha sido un salvavidas absoluto”, dijo, antes de que un funcionario del equipo británico lo sacara a mitad de la entrevista, lo que subrayó la sensibilidad del tema.

La AP habló con varios atletas olímpicos que pintaron un retrato ilustrativo de lo que tuvieron que hacer, y soportar, para llegar a París.

Laugher y otros deportistas olímpicos, como el remero Robbie Manson (Nueva Zelanda), la saltadora con pértiga Alysha Newman (Canadá), los saltadores Timo Barthel (Alemania), Diego Belleza Isaias (México) y Matthew Mitcham (Australia), el primer medallista de oro olímpico abiertamente gay, encontraron cierta estabilidad financiera en OnlyFans que no hallaron en otros lados.

Incapaz de asegurar patrocinios tradicionales, Mitcham comenzó a publicar fotos en OnlyFans, incluidos desnudos semifrontales, ganando el triple de la cantidad que recibía como atleta de élite.

Global Athlete, una organización creada por atletas para abordar el desequilibrio de poder en los deportes, condenó el terrible estado de la financiación olímpica.

“Todo el modelo de financiación del deporte olímpico está roto. El COI genera ahora más de 1.700 millones de dólares al año y se niega a pagar a los atletas que asisten a los Juegos Olímpicos”, dijo Rob Koehler, director general de Global Athlete.

“La mayoría de los deportistas apenas pueden pagar su alquiler, pero el COI, los comités olímpicos nacionales y las federaciones nacionales que supervisan el deporte tienen empleados que devengan más de seis dígitos. Todos ganan dinero a costa de los atletas. En cierto modo, es similar a la esclavitud moderna”, dijo Koehler.