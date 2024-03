Una por una: las 35 sedes de los Juegos Olímpicos de París 2024

París recibirá a los mejores atletas del mundo este verano.

Los Juegos Olímpicos de 2024 contarán con eventos en lugares emblemáticos de la capital francesa. Desde voleibol de playa bajo la Torre Eiffel hasta equitación en el Palacio de Versalles, los atletas tendrán la oportunidad de competir en algunos de los lugares más emblemáticos de París. Además, los Juegos Olímpicos comenzarán con una ceremonia de apertura única en la que los atletas desfilarán por el Sena.

Si bien algunos eventos se llevarán a cabo junto a lugares turísticos, otros se llevarán a cabo en recintos deportivos que se han convertido en sinónimo de la ciudad. Las pruebas de atletismo se llevarán a cabo bajo las brillantes luces del Stade de France.

La sede del Abierto de Francia, Roland Garros, será la sede de la acción del tenis y el boxeo durante las Olimpiadas de 2024. En la otra punta de la ciudad, LeBron James y Simone Biles se encuentran entre las leyendas que buscarán el oro en el Bercy Arena.

No todos los eventos se llevarán a cabo en París, ni siquiera en Francia. Los partidos de fútbol se repartirán por todo el país y el surf tendrá lugar en la Polinesia Francesa.

Aquí están las 35 sedes que albergarán eventos en los Juegos Olímpicos de París 2024, enumeradas por deporte:

Tiro con arco

Atletismo

Atletismo

Maratón

Carrera caminando

Bádminton

Baloncesto

Masculino y femenino

3x3

Voleibol de playa

Boxeo

Breaking

Canotaje

Ciclismo

Ciclismo de carretera

Ciclismo en pista

Bicicleta de montaña

BMX estilo libre

Carreras de BMX

Saltos

Ecuestre

Esgrima

Hockey sobre césped

Golf

Gimnasia

Gimnasia artística

Gimnasia rítmica

Balonmano

Judo

Pentatlón moderno

Remo

Rugby

Vela

Tiro

Skateboarding

Fútbol

Escalada deportiva

Surf

Natación

Natación

Natación artística

Tenis de mesa

Taekwondo

Tenis

Triatlón

Vóleibol

Levantamiento de pesas

Lucha