Revelan resultados preliminares de autopsia de Matthew Perry, actor de “Friends”

Los resultados iniciales de la autopsia de Matthew Perry no son concluyentes y se está a la espera de un informe toxicológico, dijeron las autoridades el domingo.

La causa de la muerte ha sido "aplazada" y se ha solicitado más investigación antes de tomar una determinación, según un informe publicado por el médico forense del condado Los Ángeles.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Aunque es probable que no se publique una conclusión oficial hasta dentro de varias semanas, la Oficina del Médico Forense dijo que el cuerpo estaba listo para ser entregado a la familia.

La estrella de "Friends" murió el sábado después de aparentemente ahogarse en el jacuzzi de su casa en Pacific Palisades. Tenía 54 años.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Brian Humphrey, dijo que los socorristas acudieron a una casa en Pacific Palisades el sábado por la noche tras una llamada al 911 en respuesta a una "emergencia de agua".

Perry era mejor conocido por interpretar a Chandler Bing en "Friends", la comedia de situación de NBC de la década de 1990 sobre un grupo de seis amigos de unos 20 años que viven en la ciudad de Nueva York. Se unió al elenco a los 24 años.

El programa duró 10 temporadas desde 1994 hasta 2004.

Perry también apareció en varios otros programas de televisión, incluidos "Boys Will Be Boys", "Growing Pains", Beverly Hills, 90210, "The West Wing" y "Scrubs".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Rebecca Cohen y Diana Dasrath para nuestra cadena hermana NBC News. Para más de NBC News, entra aquí.