“Hablando un idioma más sexy”, Bad Bunny bromea en español en Saturday Night Live

PUERTO RICO - ¡El Conejo Malo no deja de sorprendernos! El artista puertorriqueño, que fue presentador e invitado musical en el programa Saturday Night Live' de NBC, continuó con una tradición de los presentadores latinos que hablaban una parte de su monólogo en español y hasta mencionó su deseo de regresar al show de Raymond y sus Amigos.

"La verdad es que esta mañana yo me levanté en el hotel con un cansancio increíble. Yo acabo de sacar un álbum. Estuve ensayando toda la semana. Por poco no llego. El tráfico en Nueva York, ustedes saben que está super…. Yo, honestamente, ni quería venir para acá, se los juro. Yo hubiera preferido ir para el show de Raymond (y sus Amigos) otra vez", expresó Bad Bunny en SNL, cuyo programa fue transmitido en Telemundo Puerto Rico.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

"Pero la verdad, por lo menos me han tratado bien, la he pasado bien….solo quiero decir que estoy bien agradecido de estar aquí. Gracias a todos los que me han apoyado y todos los que han escuchado mi música. Un beso a mi familia, que está viendo allá en Puerto Rico", continuó diciendo el exponente urbano.

Mientras hablaba, apareció debajo de él un subtítulo satírico en la pantalla que decía "[HABLANDO EN UN IDIOMA QUE NO ES EL INGLÉS]", en referencia a un incidente en el que se mostraron subtítulos similares en los Premios Grammy de 2023 cuando Bad Bunny actuó y durante su discurso de aceptación del premio al Mejor Álbum de Música Urbana.

"No otra vez, por favor", dijo Bad Bunny, y el subtítulo debajo de él cambió para decir "[HABLANDO UN IDIOMA MÁS SEXY]".

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, estuvo acompañado por Pedro Pascal, la estrella de "The Mandalorian" y "The Last of Us", quien tradujo algunos de los comentarios del presentador al inglés y le ofreció consejos para conectar con el público.

APARICIÓN SORPRESA DE LADY GAGA

Poco después, mientras los fans aún se recuperaban de las sorpresas consecutivas de Pascal y Mick Jagger, cantante de los Rolling Stone, llegó el momento de que Bad Bunny saliera al escenario para su primera actuación como invitado musical de la noche, y fue presentado por nada más y nada menos que Lady Gaga.

La cantante de 37 años pronunció la introducción en español, dando la bienvenida al escenario al artista puertorriqueño y dirigiéndose tanto a la ciudad de Nueva York como a Puerto Rico.

Aunque Gaga solo presentó a Bad Bunny, quien durante mucho tiempo ha expresado su admiración por la cantante y compositora de Chromatica, Jagger participó en dos sketches durante el episodio de SNL.