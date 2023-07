El papel de Cillian Murphy en la película "Oppenheimer" lo llevó a extremos muy extremos, todo para estrenar en tu cine más cercano el 21 de julio.

El actor experimentó una transformación drástica para interpretar el papel de J. Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, así lo aseguró su coprotagonista Emily Blunt, quien interpretó a la esposa de Murphy, Kitty Oppenheimer a E! News.

"Tenía una empresa tan monumental", dijo a Extra. "Y solo podía comer una almendra todos los días. Estaba tan demacrado", detalló.

Previamente, Murphy admitió que estaba comprometido con una dieta estricta para el papel con el objetivo de capturar con precisión la apariencia del científico.

El propio actor lo dijo al New York Times en mayo: "me encanta actuar con mi cuerpo, y Oppenheimer tenía un físico y una silueta muy distintos, que quería hacer bien".

"Tuve que bajar bastante de peso, y trabajamos con el vestuario y la sastrería; él estaba muy delgado, casi demacrado, vivía con martinis y cigarrillos", reveló.

El hombre de 47 años dijo que el rápido proceso de filmación le permitió abrazar mucho más al personaje. Sin embargo, advirtió que la empresa no era algo que recomendaría a otros.

"Te vuelves un poco competitivo contigo mismo, lo cual no es saludable", dijo el actor de "Peaky Blinders" a The Guardian en julio. "No lo aconsejo".

¿Cuánto peso perdió? Murphy optó por no compartir un número y explicó: "Ach, no. No quiero que sea, 'Cillian perdió x peso para el papel", aclaró.

“Pasé un umbral en el que no me preocupaba por la comida ni nada... Pero fue bueno porque el personaje era así. Nunca comía", narró.