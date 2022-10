Muere el actor Robbie Coltrane, conocido por su papel de Hagrid en la saga de Harry Potter

El actor Robbie Coltrane, conocido por su papel como Hagrid en la saga de Harry Potter, murió este viernes a los 72 años, según confirmó su representante, Belinda Wright/.

Coltrane hizo de Hagrid en varias películas de Harry Potter, el custodio del castillo.

También trabajó en películas de James Bond, como en Golden Eye y The World is not Enough.

Lo sobreviven su hermana Annie Rae, sus hijos Spencer y Alice y su madre, Rhona Gemmell.