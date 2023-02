Viola Davis se convierte en EGOT tras recibir un Grammy por audiolibro

LOS ÁNGELES — Viola Davis ha alcanzado el estatus de EGOT.

La actriz ganó un premio Grammy el domingo por el mejor audiolibro, narración y grabación de narración de cuentos por sus memorias "Finding Me".

"¡Simplemente EGOT!" gritó desde el escenario mientras aceptaba el trofeo, usando el término para la rara persona que ha ganado un premio Emmy, Grammy, Oscar y Tony durante su carrera.

La célebre actriz tiene dos premios Tony, el más reciente por "Fences" en 2010, ganó un Emmy en 2015 por "How to Get Away with Murder" y ganó un Oscar en 2017 por la versión cinematográfica de "Fences".

“Oh, Dios mío”, dijo ella. “Escribí este libro para honrar a Viola, de 6 años, para honrarla a ella, a su vida, a su alegría, a su trauma, a todo. Y ha sido un viaje así”.

La categoría de audiolibros ha tenido algunos ganadores muy famosos, como Michelle Obama y los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton y Jimmy Carter.

Los compañeros nominados de Davis este año incluyeron a Lin-Manuel Miranda, Jamie Foxx y uno de los otros 17 miembros del club EGOT, Mel Brooks.

Otros ganadores de EGOT incluyen a Jennifer Hudson, John Legend y Rita Moreno.