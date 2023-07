Construir riqueza puede no ser tan difícil como piensas, dice el millonario hecho a sí mismo y autor de "I Will Teach You to Be Rich" Ramit Sethi.

Habiendo pasado 20 años de su carrera escribiendo sobre dinero y psicología, Sethi sabe lo que se necesita para hacer crecer su dinero. La forma número 1 de hacerse rico: mantenerlo aburrido, le dice a CNBC Make It.

“Las mejores formas de hacer crecer su riqueza son realmente simples, casi engañosas”, dice. “Y parecen aburridos, pero son los que realmente funcionan”.

Si haces estas tres cosas básicas, “tendrás una cantidad considerable de dinero a largo plazo”, dice Sethi.

1. COMIENZA A INVERTIR Y AUMENTA GRADUALMENTE LA CANTIDAD

La primera forma, y ​​la más importante, de hacer crecer su riqueza es invirtiendo, dice Sethi: "Invierta un porcentaje de sus ingresos cada año automáticamente y aumente ese porcentaje en un 1%".

Invertir en un índice divertido de bajo costo, como el S&P 500, permitirá que su dinero crezca tan bien como las "inversiones secretas" a las que acceden los ricos, dice Sethi.

“A menudo creemos que los ricos tienen acceso a inversiones secretas, y así es como ganan mucho dinero”, dice. “Escuche, tengo acceso a esas inversiones y puedo decirle ahora mismo que, por lo general, no funcionan mejor que un simple fondo indexado de S&P”.

El S&P se ha desempeñado bien históricamente; entre enero de 1926 y junio de 2023, el índice registró un rendimiento total anualizado del 10.34%, según Howard Silverblatt, analista senior de índices de S&P Dow Jones Indices.

“La verdad ordinaria es que puede obtener grandes rendimientos con un simple fondo indexado a largo plazo de bajo costo”, dice Sethi.

2. PRESIONA POR EL SALARIO QUE TE MERECES

Después de aprender a invertir su dinero, el próximo paso para aumentar la riqueza es presionar por un salario justo, dice Sethi: "Aprende las habilidades para negociar tu salario y recibir el pago de lo que vales".

Es posible que las empresas aún estén desinflando sus rangos de salarios públicos, por lo que es importante continuar negociando por su mejor dólar. Los expertos en pagos dicen que el extremo superior de un rango de compensación debe ser entre un 40% y un 60% superior al mínimo. En realidad, sin embargo, el rango de salario promedio de la lista de trabajos es de alrededor del 28%, según los informes de Bloomberg.

Investigar y buscar información sobre lo que ganan otros en puestos similares es un paso importante para garantizar una compensación justa, dice Sethi.

Cuando se trata de negociar su salario, puede preguntar a los reclutadores sobre los rangos de salario para sus candidatos. Es probable que los reclutadores tengan información más actualizada y personalizada que las bases de datos en línea.

Luego, cuando le ofrezcan un salario, tome ese número y agregue $20,000, Madelyn Machado, una reclutadora inversa en Tampa, Florida, le dijo previamente a CNBC Make It. No acepte la primera oferta que le hagan, agregó.

3. PERSIGUE "POR EL LADO" UN TRABAJO SECUNDARIO

El tercer paso para hacer crecer su riqueza es buscar un negocio secundario, dice Sethi. “Si realmente desea aumentar sus ganancias, considere iniciar un negocio adicional”.

A medida que comience, piense en lo que quiere hacer, cuáles son sus objetivos y el tiempo que está dispuesto a dedicar, dijo anteriormente a CNBC el oficial de salud financiera de LendingClub, Anuj Nayar. Eso te ayudará a encontrar el ajetreo del lado adecuado para ti.

Algunas opciones a considerar: alquilar su casa este verano en Airbnb u otras plataformas de alquiler; cuidado de mascotas a través de Rover; aceptar un trabajo como asistente de contenido de IA; o aplicar para convertirse en un notario público.

SI LOS PASOS SON TAN FÁCILES, ¿POR QUÉ LA GENTE NO LOS SIGUE?

Estos tres pasos son fáciles y alcanzables, dice Sethi. Sin embargo, no son pasos que la gente suele tomar.

“¿Sabes por qué la gente no hace eso? Porque nos enseñan que, para hacernos ricos, tenemos que tener 30 pantallas con todas estas relaciones PE corriendo por la pantalla y necesitamos elegir acciones. Y nos dicen que invertir es como apostar”, dice Sethi. "Nada de eso es cierto." Invertir, a diferencia de los juegos de azar, no es, y no debería ser, una forma de entretenimiento, dice Sethi.

Invertir y administrar las finanzas son tareas mundanas, agrega. Sethi gasta “menos de una hora al mes” en todas sus finanzas.

“La inversión real es aburrida. Es como ver cómo se seca la pintura”, dice. “La gente habla de invertir como si fuera entretenimiento: tengo que comprar GameStop, tengo que hacer esto”, dice. “¿Quieres que te entretengan? Consigue un perro. ¿Quieres divertirte? Mira mi programa de Netflix”.

