No lo hagas: mentir en tu declaración de impuestos puede tener serias consecuencias

El Departamento Investigación Criminal del Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés) dedica gran parte de su tiempo a investigar delitos fiscales que incluyen reembolsos cuestionables, fraude de preparadores de impuestos y esquemas tributarios abusivos.

Sin embargo, para la comunidad migrante el cometer un fraude al declarar los impuestos podría tener serias consecuencias.

El portavoz del IRS, Octavio Saenz, explicó que las auditorías son procesos en los que la agencia "revisa la información financiera para verificar que lo que se reportó en la declaración de impuestos es correcto”.

No obstante, si durante la investigación se encuentra una irregularidad, esto podría dar paso a que se verifiquen las declaraciones de impuestos de años anteriores por lo que es importante guardar las evidencias.

“Contratistas, personas que limpian casas, las personas que cuidan niños, las personas que hacen pintura en general ellos declaran menos de la cantidad que ganan. No guardan los recibos para probar que hicieron esos gastos y ponen más gastos de los que en realidad hicieron para no pagar taxes”, indicó Leticia Salamanca, preparadora de AJ Tax and Notary Multiservices.

Existe otra práctica poco honorable que ha estado en el radar del IRS. Se trata de las personas que presentan el pasaporte de sus familiares en el extranjero para obtener un número ITIN y declararlos como dependientes obligando a la agencia a implementar cambios.

Pero, peor aún, es utilizar el número de seguro social de otra persona para recibir mayores beneficios.

“El social security les da beneficio como ingreso de pobreza, les da más beneficio por los niños, entonces por eso lo hacen, pero es fraude y si lo agarran les toca pagar con cárcel y también multas", advirtió Salamanca.

No obstante, la persona también se expone a una deportación.

“Es robo de identidad el declarar impuestos con un número de seguro social que no es el suyo. Segundo, el pedir un beneficio a nivel de los impuestos a nivel federal o estatal, es otro delito el cual está penalizado por el código criminal de los Estados Unidos en toda la nación. Además es base para una deportación", señaló Silverio Coy, abogado de inmigración.

Si el IRS o el estado encuentra irregularidades al realizar una auditoría, cualquier beneficio migratorio se podría ver obstaculizado.

"Cuando vaya a pedir un beneficio ya sea de residencia permanente o de ciudadanía americana, es un impedimento legal", agregó Coy.

Para más información sobre tus derechos y obligaciones tributarias, visite esta página web.