Los primeros dos cheques de estímulo se emitieron y se acabaron, pero el tercer Pago de Impacto Económico de hasta $1,400 por persona todavía está disponible si aún no lo ha recibido.

La mayoría de los pagos autorizados por American Rescue Plan en marzo de 2021 ya se entregaron a destinatarios elegibles mediante depósito directo o cheques enviados por correo, a partir de enero de 2022.

Pero si no has recibido el tuyo o no has calificado para recibir dinero adicional, tu última oportunidad de obtener estos fondos es a través de una declaración de impuestos de 2021, que vence el 18 de abril para la mayoría de las personas.

Técnicamente, el tercer cheque de estímulo fue un adelanto del crédito de reembolso de recuperación de 2021, aunque se basó en los ingresos y la cantidad de dependientes enumerados en tu declaración de impuestos de 2020 o 2019. Eso significa que te podrían deber más dinero si tus ingresos disminuyeron o agregaste nuevos dependientes en 2021. Del mismo modo, podrías tener derecho al crédito completo si nunca presentaste una declaración de impuestos en 2019 o 2020.

CÓMO RECLAMAR CHEQUES DE ESTÍMULO EN TU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DE 2021

La tercera ronda de pagos de estímulo tiene un valor de hasta $1,400 por persona si tu ingreso bruto ajustado es de $75,000 o menos como declarante único, o $160,000 o menos como declarante conjunto. Las familias tienen derecho a $1,400 por dependiente de cualquier edad.

Antes de reclamar los fondos, asegúrate que no te los hayan enviado ya. Puedes confirmar el monto del tercer pago y si se te envió al iniciar sesión en tu cuenta en línea del IRS o en la aplicación Obtener mi pago. También puedes consultar la carta que te envió el IRS, conocida como Aviso 1444-C, que te indicará cuánto se te debe.

Si perdiste tu cheque de estímulo o sospechas que te lo robaron, puedes solicitar al IRS que rastree tu pago y que te reembolsen el monto automáticamente como reembolso de impuestos. Si presentaste tu declaración de impuestos de 2021 antes de que se complete tu rastreo, no incluyas el monto del pago en la Hoja de trabajo de crédito de reembolso de recuperación, dice el IRS.

El último día para hacer la declaración de impuestos este año es el 18 de abril.

De lo contrario, deberá completar la hoja de crédito fiscal de reembolso de recuperación y enviarla como parte de tu declaración de impuestos de 2021. La hoja de trabajo te ayudará a calcular cuánto puedes reclamar. Luego, reclámalo en la línea 30 del Formulario 1040 o Formulario 1040-SR de tu declaración de impuestos de 2021.

El software de impuestos también te guiará a través de este proceso y agregará automáticamente toda la información a tu declaración de impuestos.

Si luego te das cuenta de que cometiste un error al calcular el Crédito de reembolso de recuperación, no te molestes en presentar una declaración enmendada. El IRS lo cambiará automáticamente por ti. Deben notificarte cualquier cambio en una carta, con una forma de disputar el cambio si crees que se hizo incorrectamente.

Y recuerde, puedes presentar tu declaración de impuestos gratis si tu ingreso es de $73,000 o menos, utilizando el Programa Free File del IRS.

