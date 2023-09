Cinco cosas que debes saber del Mes de la Herencia Hispana

El Mes de la Herencia Hispana ha sido una gran celebración en Estados Unidos durante más de 40 años. Los estadounidenses de todo el país celebran este mes con orgullo y alegría, al tiempo que conmemoran la importancia de la diversidad. Aquí hay cinco cosas que debes saber relacionadas con el Mes de la Herencia Hispana.

¿Qué es el Mes de la Herencia Hispana?

Es una celebración nacional para honrar la historia, la cultura y la influencia de generaciones pasadas que vinieron de España, México, el Caribe y Latinoamérica.

La celebración comenzó en 1968 bajo la administración del presidente Lyndon Johnson como una celebración de una semana llamada Semana de la Herencia Hispana. Años más tarde, el presidente Ronald Reagan propuso ampliar esta celebración a un evento de un mes de duración. Fue promulgada como ley el 17 de agosto de 1988, designando oficialmente el período de 30 días que comienza del 15 de septiembre al 15 de octubre como el Mes Nacional de la Herencia Hispana.

¿Cuándo se celebra el Mes de la Herencia Hispana?

El Mes de la Herencia Hispana se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre. La celebración comienza a mediados de mes porque el 15 de septiembre marca el aniversario de la independencia de cinco países: Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala.

Le sigue el Día de la Independencia de México el 16 de septiembre y el de Chile el 18 de septiembre. Otra fecha importante que cae dentro de este período de 30 días es el Día de la Raza, o Día de la Raza, que se celebra el 12 de octubre.

¿Qué significa la palabra hispano?

Si bien muchas personas usan latino(a) e hispano (a) indistintamente, estas dos palabras significan cosas diferentes. Una persona hispana es alguien que proviene o es descendiente de un país de habla hispana. Latino(a) se usa para referirse a alguien que viene de América Latina o es descendiente de cualquier país latinoamericano.

Una persona puede ser tanto hispana como latina(a), pero no todos los latinos son hispanos. Los brasileños, por ejemplo, son latinos, pero su lengua materna no es el español. Por el contrario, no todos los hispanos son latinos(a). Los españoles son considerados hispanos, pero no latinos, ya que forman parte de la Unión Europea.

Los países hispanos son: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

Los países latinoamericanos son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Haití, Honduras, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú. , Puerto Rico, San Bartolomé, San Martín, Uruguay y Venezuela.

¿Cuántos hispanos hay en Estados Unidos?

El Pew Research Center dice que la Oficina del Censo estima que había aproximadamente 63.7 millones de hispanos en Estados Unidos en 2022, un nuevo récord. Constituían el 19% de la población del país.

¿Cómo celebrar el Mes de la Herencia Hispana?

La gente usa esta celebración para mostrar la importancia de los hispanos en EEUU mediante donaciones a organizaciones benéficas hispanas, comiendo comida de cualquiera de los países que se celebran, aprendiendo de sus culturas y honrando a los hispanos influyentes que han tenido un impacto en la sociedad.