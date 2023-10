Ten fe en estas palabras: La nueva película de "El Exorcista" atraerá a un gran público hispano.

Universal está viendo un interés hispano mayor que el promedio por "The Exorcist: Believer" a medida que la película se acerca a su primer fin de semana, según personas familiarizadas con el asunto. Esto encaja con un patrón entre los estrenos recientes de terror religioso como "The Nun II" y "The Pope's Exorcist".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

"Les gustan las emociones. Les gusta el aspecto aterrador. Es algo único en nuestra cultura", dijo Rolando Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Propietarios de Teatros, nacido en Cuba, sobre las multitudes hispanas y latinas. "Esperamos grandes cosas de 'El Exorcista'".

"The Exorcist: Believer", secuela del clásico original de 1973, cuenta la historia de dos niñas que desaparecen durante tres días en la actual Georgia y terminan poseídas por un demonio, o demonios, traumatizando a sus familias y retomando una vieja batalla que tiene sus raíces en la primera película. Está protagonizada por Leslie Odom Jr., que saltó a la fama con "Hamilton".

Está previsto que la nueva película de esta serie se estrene en más de 3,600 salas el viernes 6 de octubre, incluidas salas Imax y otros formatos premium. Se espera que recaude hasta $30 millones en su primer fin de semana. Si bien eso debería ser suficiente para enviarla al número 1 en la taquilla nacional durante el fin de semana, queda por ver si la película y las próximas dos entradas de una trilogía planificada darán frutos para NBCUniversal; la compañía desembolsó $400 millones para distribuir las películas en los cines y en la app de Peacock.

"The Exorcist: Believer" también se enfrenta a un enemigo formidable en su segundo fin de semana: Taylor Swift, quien estrena la versión cinematográfica del concierto de su megaéxito Eras Tour. "Believer" también está entrando en un mercado abarrotado de películas de terror.

Los estudios independientes y de Hollywood lanzan películas de terror casi todas las semanas a medida que se acerca Halloween.

"El género de terror es tan popular y abundante como siempre, con una demanda constante por parte del público que impulsa a los estudios a mantener el flujo de películas de terror, grandes y pequeñas, con estudios grandes e independientes que satisfacen la demanda aparentemente insaciable de una base de fans que adoran las películas de terror", dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore.

Los espectadores hispanos y latinos tendrán mucho que decir sobre el desempeño de "The Exorcist: Believer" en la taquilla, pase lo que pase. Suelen representar el 26% de las audiencias de películas de terror, en comparación con el 20% de otros géneros, según la encuesta de audiencia PostTrak de Comscore/Screen Engine.

Las gorditas mexicanas son esas pequeñas delicias que se pueden encontrar en México o cualquier parte del mundo donde haya comida mexicana, las venden en ferias, mercados, puestos callejeros y, definitivamente también las hacen en casa.

"Las películas de terror son una experiencia comunitaria para los latinos, especialmente en las grandes ciudades con múltiples cines ubicados a pocas cuadras unos de otros", dijo R.C. Jara, escritora de cine que ha publicado en sitios como Hear Us Scream y Dread Central.

Raíces religiosas

El gusto del público hispano por el terror viene desde hace mucho tiempo en Hollywood.

En 1931, Universal lanzó una versión en español de la película "Drácula" de Bela Lugosi, realizada con un reparto y un equipo diferentes, que se ha convertido en un clásico de culto por derecho propio. La galardonada carrera del director mexicano Guillermo del Toro ("El Laberinto del Fauno") está llena de cuentos macabros y fantásticos. Los espectadores hispanos constituyeron un enorme 44% de la audiencia durante el primer fin de semana de la nueva "Saw X".

Más allá de las películas, los espeluznantes cuentos populares sobre El Cucuy y La Llorona se remontan aún más atrás.

"Somos una mezcla única de 'las viejas costumbres' y el cristianismo moderno, y una gran parte de nuestros miembros practican específicamente el catolicismo", dijo a CNBC en un correo electrónico Angel Melanson, editor de la publicación de terror Fangoria.

"Estas historias de terror no se guardan para cuando seamos mayores de edad y 'podamos manejarlas'. En cambio, se comparten libremente desde el principio", dijo.

La religión está en el centro de gran parte del fervor por las cosas espeluznantes entre la población hispana en rápido crecimiento en Estados Unidos. Hasta el año pasado, los católicos representaban el bloque religioso más grande entre los latinos, según el Pew Research Center.

La película original "El Exorcista" y su novela original, ambas escritas por el fallecido William Peter Blatty, un católico devoto, se sitúan dentro del dogma y los rituales del catolicismo romano. Cuentan la historia de una niña preadolescente (interpretada por Linda Blair en la película) cuya posesión por parte de un demonio deja a su madre (Ellen Burstyn, que regresa en la nueva película) sin más remedio que solicitar a los sacerdotes (Jason Miller y Max von Sydow ) para realizar un exorcismo.

Algunos de los momentos más impactantes de la historia ocurren cuando el demonio dice cosas blasfemas y realiza actos profanos, particularmente durante una escena notoria que involucra un crucifijo.

"El horror religioso coquetea con el peligro. Algo que tal vez tu abuela te gritaría por verlo, pero ¿Eso no lo hace aún más atractivo? Fruta prohibida. Una historia de terror basada en cosas que aprendemos cuando crecemos que son verdaderas y posibles", dijo Melanson.

Posesión desatada

Las películas de terror religioso resuenan profundamente entre los cinéfilos latinos en gran parte debido al énfasis en los rituales, dicen los expertos.

"Incluso para los latinos modernos que no practican brujería o limpiezas, el catolicismo está plagado de rituales. Por eso existe este concepto de poder derrotar al demonio con un ritual, una especie de guía de cómo sobrevivir", dijo Melanson.

Pero no es raro escuchar a fanáticos del terror ateos o agnósticos decir que "El Exorcista" les hizo creer, aunque sólo fuera durante dos horas. La película original, estrenada el día después de la Navidad de 1973, era el tipo de evento imperdible que provocaba colas de cinéfilos de todas las religiones dando vueltas alrededor de las cuadras para esperar una proyección.

La cantante de “Break My Soul” anunció que “Renaissance: A Film by Beyoncé” llegará a la pantalla grande este año

Hollywood no había lanzado nada parecido antes, ni siquiera el clásico slasher de Alfred Hitchcock "Psycho" o el igualmente satánico "Rosemary's Baby", en términos de valor impactante.

"El Exorcista" recaudó más de $193 millones, según datos de Comscore. Eso todavía sería un gran botín para una película estrenada estos días, especialmente una tan explícitamente gráfica. Sin embargo, en el fondo, la película es un drama teológico tenso y confrontativo.

"Creo firmemente en Dios y en el poder del alma humana", dijo una vez en una entrevista el fallecido William Friedkin, director de "El Exorcista". "También creo que son incognoscibles”. Pero la película, “El Exorcista”, trata principalmente sobre el misterio de la fe, el misterio de la bondad, ese misterio que es inexplicable, pero que está ahí", explicó.

El director de la nueva película, David Gordon Green, busca explorar un terreno similar.

"Cualquiera que sea la fe a la que te suscribas, siempre existe esa curiosidad, siempre ese interés en lo desconocido", dijo a CNBC Green, quien también coescribió "The Exorcist: Believer" y está listo para dirigir sus secuelas.

De hecho, Green, quien creció como presbiteriano y ayudó a dirigir la comedia evangélica de HBO "The Righteous Gemstones", adoptó un enfoque católico minúsculo a la historia del nuevo "Exorcista". La película abre el mundo religioso más allá de los sacerdotes jesuitas y abarca también el vudú y los rituales evangélicos. Después de todo, los católicos no tienen el monopolio sobre el tema. La posesión, dijo Green, comprende un "mundo enorme" de mitos e ideas de diversas culturas.

"Podemos tener dudas, podemos tener certeza, pero hasta que experimentemos algo, no lo sabremos realmente. Hay algo hermoso en eso", dijo.

La expansión de la franquicia desde sus raíces católicas refleja lo que está sucediendo entre los latinos en los EEUU. Según Pew, si bien el catolicismo sigue siendo la fe más grande entre el grupo, la proporción de la población que se identifica como católica ha caído dramáticamente en los últimos años. Mientras tanto, el número de latinos que no están afiliados a ninguna religión está aumentando. De hecho, las personas entre 18 y 29 años tienen más probabilidades de no estar afiliados que de ser católicos, según el estudio.

"Hablando en nombre de los miembros de mi familia, profundamente católicos, las películas sobre asesinos en serie, monstruos y especialmente posesión demoníaca son una forma de enfrentar el mal indirectamente a través de la ficción", dijo Jara, reflexionando sobre el género.

"Pero aquellos de nosotros, como yo, que somos agnósticos ante la existencia de un poder superior, hemos encontrado un hogar primario en el horror".

Aun así, aunque las creencias cambien, no es "El Exorcista" sin religión. La próxima entrega de la trilogía planificada está programada para su lanzamiento el 18 de abril de 2025 -- justo un Viernes Santo.

Aclaración: NBCUniversal es la empresa matriz de CNBC, Telemundo Station Group, y Universal Pictures, el distribuidor de "The Exorcist: Believer".

— Traducido por Sergio Cándido, jefe de redacción, TELEMUNDO Digital.