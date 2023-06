Únete al ejército: EEUU busca reclutar inmigrantes de una manera más agresiva

Cuando Esmita Spudes Bidari era una niña en Nepal, soñaba con estar en el ejército, pero esa no era una opción real en su país.

La semana pasada, levantó la mano derecha y prestó juramento para unirse a las reservas del ejército de Estados Unidos, gracias en parte a un reclutador en Dallas que también es nepalí y se acercó a ella a través de un grupo en línea.

Bidari, que se dirige a la capacitación básica en agosto, es solo el último en un número creciente de inmigrantes legales que se alistan en el ejército de los EEUU, ya que busca inmigrantes de manera más agresiva, ofreciendo una vía rápida a la ciudadanía para quienes se inscriban.

Luchando por superar las deficiencias de reclutamiento, el ejército y la fuerza aérea han reforzado su comercialización para atraer a los residentes legales a alistarse, publicando folletos, trabajando en las redes sociales y ampliando su alcance, particularmente en el centro de las ciudades. Un elemento clave es el uso de reclutadores con antecedentes similares a estos reclutas potenciales.

“Una cosa es escuchar sobre el ejército de los lugareños aquí, pero otra cosa es cuando se trata de un hermano, del país del que eres”, dijo Bidari, quien fue contactado por el sargento del estado Mayor del ejército. Kalden Lama, el reclutador de Dallas, en un grupo de Facebook que ayuda a los nepalíes en EEUU a conectarse entre sí. “Ese hermano estaba en el grupo y estaba reclutando y me habló del ejército”.

IR AL EJÉRCITO: LA RUTA RÁPIDA PARA CONVERTIRTE EN CIUDADANO

El ejército ha tenido éxito en el reclutamiento de inmigrantes legales, particularmente entre aquellos que buscan trabajo, beneficios educativos y capacitación, así como una ruta rápida para convertirse en ciudadanos estadounidenses. Pero también requieren controles de seguridad adicionales y más ayuda para completar formularios, especialmente aquellos que tienen menos dominio del inglés.

Tanto el ejército como la fuerza aérea dicen que no cumplirán sus metas de reclutamiento este año, y la marina también espera quedarse corta. Extraer más de la población de inmigrantes legales puede no proporcionar grandes números, pero cualquier pequeño impulso ayudará. Marine Corp. es el único servicio que está en camino de cumplir su objetivo.

Las deficiencias han dado lugar a una amplia gama de nuevos programas de contratación, campañas publicitarias y otros incentivos para ayudar a los servicios a competir con empleos a menudo mejor pagados y menos riesgosos en el sector privado. Los líderes de defensa dicen que los jóvenes están menos familiarizados con las fuerzas armadas, se sienten más atraídos por los trabajos corporativos que brindan una educación similar y otros beneficios, y quieren evitar el riesgo de lesiones y muerte que podría traer el servicio en defensa de los EEUU. Además, dicen que poco más del 20% cumple con los requisitos físicos, mentales y de carácter para incorporarse.

“Tenemos una gran población de residentes legales de EEUU que son excepcionalmente patriotas, están excepcionalmente agradecidos por las oportunidades que este país ha brindado”, dijo el mayor general de la fuerza aérea Ed Thomas, jefe del comando de reclutamiento del servicio.

Los mayores desafíos han sido identificar focos geográficos de poblaciones de inmigrantes, encontrar formas de llegar a ellos y ayudar a cualquiera de los interesados a navegar por las complejas solicitudes y procedimientos de reclutamiento militar.

En octubre pasado, el ejército restableció un programa para que los residentes permanentes legales soliciten la naturalización acelerada una vez que lleguen al entrenamiento básico. Los reclutadores comenzaron a comunicarse en las redes sociales, utilizando videos cortos en varios idiomas para dirigirse a los 10 principales países de los que procedían los reclutas durante el año anterior.

El esfuerzo de la fuerza aérea comenzó este año, y el primer grupo de 14 se graduó del entrenamiento básico y prestó juramento como nuevos ciudadanos en abril. Incluyeron reclutas de Camerún, Jamaica, Kenia, Filipinas, Rusia y Sudáfrica. A mediados de mayo había alrededor de 100 en formación básica que habían iniciado el proceso de ciudadanía y alrededor de 40 que lo habían completado.

Thomas dijo que el programa requería cambios en la política de la fuerza aérea, coordinación con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU y un proceso de selección cuidadoso para garantizar que no haya riesgos de seguridad.

“Tenemos que tomar medidas excepcionales para poder investigar a fondo y pasar por la investigación de autorización de seguridad”, dijo, y agregó que en muchos casos los inmigrantes no son puestos de inmediato en trabajos que requieren autorización ultrasecreta.

CÓMO ES EL PROCESO PARA INSCRIBIRTE BAJO NUEVO PROGRAMA

Bajo el nuevo programa, los reclutas se inscriben rápidamente en el sistema de ciudadanía y cuando comienzan la capacitación básica, se inicia un proceso acelerado que incluye todo el papeleo y las pruebas requeridas. Cuando los reclutas de la fuerza aérea terminan sus siete semanas de entrenamiento, el proceso está completo y prestan juramento como ciudadanos estadounidenses.

El primer grupo de 14 incluía a varios que buscan varios trabajos médicos, mientras que otro quiere ser especialista en transporte aéreo. Thomas dijo que la Aerotécnica de Primera Clase Natalia Laziuk, de 31 años, emigró de Rusia hace nueve años, ha soñado con ser ciudadana estadounidense desde que tenía 11 años y aprendió sobre las fuerzas armadas viendo películas y programas de televisión estadounidenses.

“Hablando con este joven aviador, esencialmente dijo: ‘Solo quería ser útil para mi país'”, dijo. “Y esa es una historia que vemos reproducida una y otra y otra vez. He hablado con varias de estas personas en todo el país. Tienen hambre de servir".

Para Bidari, quien llegó a los EEUU en 2016 para asistir a la universidad, la vía rápida a la ciudadanía fue importante porque le facilitará viajar y traer a sus padres a los EEUU de visita. Hablando en una llamada desde Chicago apenas un día después de haber prestado juramento, dijo que se alistó durante seis años y espera que su futura ciudadanía la ayude a convertirse en oficial.

En Chicago a principios de este año, la secretaria del ejército, Christine Wormuth, escuchó de varios reclutadores sobre el mayor alcance a las comunidades de inmigrantes y cómo les ayudó a alcanzar sus números. En el año presupuestario 2022, dijeron, el batallón de reclutamiento de Chicago reclutó a 70 residentes permanentes legales y ya este año han alistado a 62.

Más ampliamente en todo el ejército, cerca de 2,900 se alistaron durante la primera mitad de este año presupuestario, en comparación con alrededor de 2,200 durante el mismo período del año anterior. Los números más grandes son de Jamaica, con 384, seguidos por México, Filipinas y Haití, pero muchos son de Nepal, Nigeria, Ghana, Camerún, Colombia y República Dominicana.

“Cuando era niña, al mirar a los soldados, siempre tuve admiración por ellos”, dijo Bidari, recordando las tropas británicas en Nepal. “Ayer, cuando pude hacer ese juramento… no creo que tenga palabras para explicar realmente cómo me sentía. Cuando dijeron: 'Bienvenido, futuro soldado', dije: 'Oh, Dios mío, esto está sucediendo'".