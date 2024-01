En video: ladrones siguen a hombre desde casino hasta su casa

Una mujer comparte su historia después de que detuvieron a su esposo a punta de pistola en el camino de la entrada de su casa el jueves por la noche después de que los ladrones lo siguieron desde un casino.

El intento de robo ocurrió en una de las comunidades vigiladas en Northwood, ubicada en Los Ángeles.

La familia cree que los ladrones lograron entrar siguiendo a la víctima tan de cerca que evitaron la puerta que se cerraba rápidamente y el guardia de seguridad.

En el video de seguridad del camino de entrada de la familia, se puede escuchar al hombre gritar mientras dos hombres enmascarados y armados se le acercan. Más tarde, la policía confirmó que blandían réplicas de pistolas.

"¡Perdón, perdón! No me maten a mi, a mi familia aquí mismo", se escucha a la víctima disculparse porque no tenía dinero para dárles a los ladrones, según la esposa del hombre.

Aproximadamente a los 30 segundos en el video, se ve al hijo de 11 años de la pareja saliendo de la casa. La madre del niño cree que eso es lo que asustó a los ladrones.

"Me sentí orgullosa de que fuera tan valiente", dijo la mujer, quien pidió a NBC4 no mostrar su rostro y disimulara su voz. "Él fue quien los asustó, pero podría haber sido muy diferente si fueran delincuentes diferentes".

La mujer dijo que su esposo regresaba a casa del Commerce Casino en Los Ángeles alrededor de las 10 p.m. el jueves cuando lo siguieron hasta su vecindario.

Posteriormente, la policía arrestó a cuatro personas en el condado de Los Ángeles, dos de las cuales coincidían con la descripción de los hombres que intentaron robar al hombre de Irvine.

La mujer comparte su historia porque no quiere que nadie tenga una falsa sensación de seguridad, especialmente en una comunidad vigilada. También dijo que este es un recordatorio importante para que todos sean conscientes de su entorno.

"Una parte de mí quiere sermonear a mi hijo y decirle que simplemente presione la alarma y entre. Hay una parte de mí que está orgullosa de él", dijo sobre su hijo de 11 años.

"Una parte de mí está enojada con mi esposo por no mirar por el espejo retrovisor, pero ¿quién hace eso con las puertas? Han cerrado el auto de mi esposo antes. Él no ha podido entrar, así que ¿por qué iba a hacerlo?". ¿Cree que alguien más debería poder hacerlo?