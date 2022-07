Masacre de Uvalde: reanudan el empleo de la directora de la escuela primaria Robb

UVALDE, Texas - Mandy Gutiérrez, la directora de la escuela de Uvalde, Texas, donde ocurrió el tiroteo que dejó 19 alumnos y 2 maestras muertas, continuará con su empleo.

A través de un comunicado, el Distrito Escolar Independiente de Uvalde (UCISD, por sus siglas en inglés) le comunicó a Gutiérrez que puede volver a sus labores desde el día de hoy, 28 de julio de 2022:

"Como resultado de nuestra revisión, se le permitirá regresar al trabajo en esta fecha (28 de julio de 2022).

Como discutimos hoy, de mutuo acuerdo, continuará sirviendo al Distrito en una capacidad administrativa".

La respuesta del abogado de Mandy Gutiérrez, Ricardo Cedillo, enviada a los medios fue la siguiente:

"(Mandy Gutiérrez) No puede regresar como directora de la escuela primaria Robb porque la escuela no está abierta. Traer una directora es un puesto administrativo (ella no es una maestra). Esto significa que ella es reintegrada a su estatus anterior".

Fue el martes cuando se indicó que Gutiérrez fue suspendida con goce de sueldo. El abogado de ella, Ricardo Cedillo, confirmó a medios estadounidenses que la directora fue suspendida de sus labores en medio de la investigación sobre la masacre ocurrida el pasado 24 de mayo.

Una investigación especial de la Cámara de Representantes de Texas descubrió que Gutiérrez estaba al tanto de los problemas de seguridad que enfrentaba la escuela antes de que Salvador Ramos ingresara al lugar armado para cometer la masacre.

La directora no había solucionado los problemas de seguridad, asegura la investigación.

Gutiérrez era la segunda funcionaria que fue suspendida tras el tiroteo pues el jefe de Policía del Distrito Escolar de Uvalde, Pete Arredondo aún se encuentra en licencia administrativa sin goce de sueldo desde mediados de junio.

El supervisor de las escuelas de Uvalde, Hal Harrell, recomendó la semana pasada el despido de Arredondo, después que se revelara una serie de fallas.

El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steven McCraw, dijo a un comité del Senado de Texas que investiga el tiroteo que Arredondo tomó "decisiones terribles" mientras se producía la masacre.

Según McCraw, había suficientes policías para responder al tiroteo solo tres minutos después de que el autor, Salvador Ramos, entrara en la escuela a través de una puerta.

El informe del Comité de Investigación de la Cámara de Representantes de Texas encontró que más de 370 agentes de autoridades locales, estatales y federales respondieron al tiroteo pero tardaron más de una hora en confrontar y abatir a Ramos.

La Junta Escolar de Uvalde suspendió una reunión especial el sábado pasado para discutir el futuro de Arredondo, tras una petición de su abogado.

El inicio de clases en las escuelas de Uvalde se ha retrasado hasta el 6 de septiembre mientras se implementa una serie de mejoras de seguridad y servicios de apoyo emocional y social, dijo la junta en su reunión la noche del lunes.