Decisión 2023: Cierran las urnas en Virginia

Cerraron las urnas a las 7 p.m. el Día de las Elecciones en Virginia mientras un ciclo de campañas legislativas cuidadosamente observado. Los votantes estaban decidiendo si otorgar a los republicanos un control total del gobierno estatal o permitir que los demócratas sigan sirviendo como bastión contra el gobierno del gobernador Glenn Youngkin.

Aunque han cerrado las urnas, cualquier persona en fila antes de las 7 p.m. tendrá la oportunidad de votar.

Puedes seguir los resultados proyectados aquí.

Los resultados en Virginia – uno de sólo cuatro estados con elecciones legislativas este año – serán cuidadosamente escudriñados por todo el país para dar pistas de lo que está por venir en la contienda presidencial del 2024. Todos 100 escaños en la Cámara de Delegados de Virginia y 40 escaños en el Senado de Virginia estaban en la boleta.

Los republicanos, con una estrecha mayoría de 52 a 48 en la Cámara de Delegados, esperan ganar control completo de la legislatura estatal y despejar el camino para que el gobernador promulgue sus propuestas sobre aborto, educación, impuestos y otras prioridades políticas clave.

Los demócratas, que actualmente mantienen una escasa mayoría de 22 a 17 en el Senado estatal, buscan mantener el control de al menos una cámara y posiblemente cambiar la otra para seguir sirviendo como freno al gobierno de Youngkin.

Mientras un flujo constante de votantes llegaba a un centro de votación en Ashburn la mañana del martes, el gobernador promocionó el crecimiento del empleo en Virginia y cómo el Partido Republicano arrasó en las contiendas constitucionales estatales en 2021.

“Esto es lo que me pidieron hacer, en esto basé mi campaña, esto es lo que hemos logrado. Y yo creo que los votantes van a llegar hoy y extender nuestra licencia para liderar”, dijo Youngkin. “Hemos tenido dos años muy buenos, pero creo que podemos tener unos próximos dos años fantásticos”.

Youngkin había llegado a Newton-Lee Elementary School con el republicano Juan Pablo Segura, quien se postula contra la demócrata Russet Perry en la contienda por el Distrito 31. Se ha convertido en la competencia más cara del estado en este ciclo, según Open Secrets, que rastrea el financiamiento de campañas.

"Esta contienda es la más competitiva en todo el estado. Cada voto importa. Cada voto cuenta. Por favor, salgan y voten. Protejan su derecho a elegir", dijo Perry a nuestra cadena hermana News4 el martes.

SENADO ESTATAL

CÁMARA DE DELEGADOS

CONDADO FAIRFAX

En el condado Fairfax se realizan contiendas para el secretario del juzgado, el fiscal estatal, el alguacil, varios puestos de supervisores y puestos en juntas escolares.

CONDADO LOUDOUN

Los escaños para secretario del juzgado, fiscal estatal, alguacil, comisionado de ingresos, tesorero, puestos de supervisores, miembros de la junta escolar y director de conservación de tierra y agua. También hay medidas electorales relacionadas con proyectos de construcción de distritos escolares, proyectos de parques y recreación, y proyectos de transporte.

CONDADO PRINCE WILLIAM

Los contiendas para secretario del juzgado, fiscal estatal, alguacil, puestos de supervisores, puestos en juntas escolares y director de conservación de suelos y agua. Eso se suma a al menos una contienda notable en el Senado estatal.

MEDIDAS ELECTORALES

AP contribuyó a este informe.