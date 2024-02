Telemundo y NALEO responderán tus preguntas sobre cómo registrarte para votar

Este año es crucial ya que se están desarrollando las elecciones primarias y "caucuses" donde los partidos eligen a sus candidatos con vistas a los comicios presidenciales de noviembre. Y es por eso es que debes estar bien informado sobre los pasos para registrarte a votar y saber las leyes electorales en tu estado.

Por esta razón, las estaciones de Telemundo, junto al Fondo Educativo NALEO, realizarán este martes 13 de febrero un banco de llamadas donde las personas interesadas podrán aclarar sus dudas sobre el proceso electoral.

Las personas podrán llamar al 1-888-839-8682 (888-VE-Y-VOTA) para evacuar estar esterado del proceso para registrarte para votar. Personal preparado y bilingüe responderá las llamadas.

El banco de llamadas abrirá a las 12 p.m. ET / 11 a.m. CT / 10 a.m. MT / 9 a.m. PT -- dependiendo de tu horario local -- hasta las 9:30 p.m. ET / 8:30 p.m. CT / 7:30 p.m. MT / 6:30 p.m. PT.

LA HERRAMIENTA PLANIFICA TU VOTO

Además, no olvides que Telemundo ya lanzó una herramienta interactiva para que averigues todo sobre el proceso electoral en tu estado: las leyes, las reglas para registrarte a votar y cuáles son los requisitos para votar.

Se trata de Planifica Tu Voto, una herramienta con toda la información electoral que necesitas, estado por estado.

En cada categoría, la herramienta te permite ver los cargos en juego, las fechas clave y toda la información sobre los pasos a tomar para registrarte para votar.

También podrás inscribirte para recibir actualizaciones sobre el proceso de registración para votar en caso que haya cambios en tu estado.

Para acceder a la herramienta, haz clic aquí.