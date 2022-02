Acciones se desploman y el precio del petróleo se dispara tras invasión rusa en Ucrania

NUEVA YORK.- Las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York cayeron fuertemente durante los primeros minutos de la jornada como reacción al ataque de Rusia contra Ucrania. Tras la caída inicial algunos inversores optaron por aprovechar los precios de ganga y el precio de algunas acciones rebotó.

Sin embargo, los mercados estadounidenses se mantenían en números negativos, luego de una caída global de las acciones y un aumento en los precios del petróleo el jueves después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, lanzó una acción militar en Ucrania, lo que llevó a Washington y Europa a prometer sanciones contra Moscú que pueden afectar la economía global.

Los precios del petróleo subieron más de $5 por barril y el índice de referencia S&P 500 de Wall Street y el promedio industrial Dow Jones cayeron cerca de 2%, aunque cerca del mediodía mermaban las pérdidas. Algunos analistas esperan que el conflicto saque a los inversores de muchas acciones tecnológicas, con la excepción del sector de la ciberseguridad.

“Creciente preocupación de que una guerra cibernética masiva podría estar en el horizonte a corto plazo, lo que sin duda catalizaría un aumento en el gasto para prevenir ataques cibernéticos sofisticados con base en Rusia”, escribieron analistas de Wedbush Securities en una nota a los clientes.

BREAKING: Stocks plunge at the opening bell after Russia attacks Ukraine; Dow enters correction territory, Nasdaq slides into bear market territory https://t.co/ALP4G8i8VA pic.twitter.com/taSZTM587x