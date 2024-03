Tras perder tres dedos en un accidente en jet ski, joven violinista demanda a empresa

SAN DIEGO - Keira Doshi, de 17 años, dice que ella no dejará que su desfiguración la defina, pero quiere asegurarse que lo que le ocurrió a ella, no le pase a nadie más.

Doshi está demandando al Mission Bay Aquatic Center (MBAC) por negligencia luego de un accidente que -según ella le dijo a Telemundo 20- nunca debió ocurrir.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

En julio de 2022, Doshi, quien en ese momento tenía 15 años, estaba entrenándose como consejera en el campamento acuático de MBAC. Usualmente se le asignaban trabajos relacionados con remo, pero la mañana del 28 de julio, cuenta que le pidieron que ayudara a los campistas más pequeños que estaban practicando esquí acuático.

Cuando Doshi fue hasta el área de lanzamiento se sorprendió al ver cinco botes y un jet ski. Ella preguntó para que serviría la moto acuática y dice que le dijeron que un bote estaba “roto” y fuera de servicio, por lo que usarían un jet ski en su lugar.

Un consejero de 19 años fue el conductor del jet ski. Doshi le dijo a Telemundo 20: “Me instruyeron a que me sentara de espaldas en la moto acuática con la mano derecha en el manubrio y la izquierda agarrando la bandera”. Comentó que también se le pidió asegurar que la soga de 70 pies -utilizada para remolcar- no se atascara debajo del jet ski.

Luego que el primer niño fue jalado por la tabla de esquí acuático, Doshi dice que la soga de remolque se enrrolló alrededor de su mano izquierda cuando, “De repente el jet ski se sacudió y se movió en la dirección opuesta. Me caí de frente por la parte trasera del jet ski con 70 pies de soga amarrados a mi mano y de repente se tensó y yo sentí como jalaban con fuerza algo de mi mano izquierda”, dice.

“Inicialmente pensé que me había dislocado el codo o algo similar porque sabía que había sido un jalón fuerte, y mientras iba nadando hacia el jet ski me di cuenta de lo que había pasado y mire hacia abajo y mis tres dedos ya no estaban y estaba sangrando, había sangre en todas partes”, recuerda.

Cuenta que mientras trabajadores del campamento la trasladaban hacia la costa, se le informó al conductor de la moto acuática que regresara a buscar sus dedos los cuales habían sido mutilados por la soga.

“Los cortaron de la línea de la tabla de esquí acuático y los pusieron en una bolsa de hielo, una bolsa de hielo”, dijo Doshi.

Doshi fue transportada al hospital donde cirujanos pasaron 12 horas operando sus dedos mutilados. Ella estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos por 15 días y sujeta a varios tratamientos y procedimientos, incluyendo terapia con sanguijuelas, donde estas eran usadas para intentar regresar la circulación de sangre a sus dedos.

TELEMUNDO 20 Kiera Doshi de 17 años perdió tres dedos en un accidente con una moto acuática en 2022.

Tan solo uno de sus dedos lesionados fue salvado. En los otros dos, ahora lleva puesto unos dedos prostéticos violetas, los cuales dice que, aunque se ven “interesantes”, no se asemejan a los reales. Tareas diarias como peinarse, ponerse los botones de su blusa o abrir la puerta de un carro ahora le toman más.

La joven músico pensó que nunca podría volver a tocar la Viola. Doshi comenzó a estudiar el instrumento cuando tenía ocho años. Ella cuenta que estaba emocionada cuando una de sus maestras le prometió ayudarle a aprender a tocar en el lado opuesto de su cuerpo. Ahora ella está tocando nuevamente con la orquesta, aunque aún no alcanza el nivel en el que estaba antes.

Doshi le dijo a Telemundo 20 que estaba demandando a MBAC porque nadie le dio el entrenamiento que necesitaba para evitar lesionarse.

“Iba a pasar”, dijo su abogado, Brett Schreiber. “Simplemente era algo de ver a quién le ocurriría y ese día justo pasó, fue Doshi quien se convirtió en víctima de una falla sistemática completa”.

La demanda, entablada el 5 de febrero, menciona mensajes de texto entre dos administradores de MBAC que Schreiber dice muestran que ellos sabían que los entrenamientos en jet skis que recibieron los consejeros no eran adecuados.

Telemundo 20 se comunicó con MBAC en busca de comentario. Nos enviaron este comunicado escrito breve:

“Mission Bay Aquatic Center (MBAC), un proveedor de deportes acuáticos y educación a la comunidad por más de 50 años con un fuerte y continuo compromiso con la seguridad, está al tanto del accidente que ocurrió durante el verano de 2022, como esta situación involucra a un participante del programa y un litigio pendiente, MBAC no puede comentar más al respecto”.