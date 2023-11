En video: un hombre apuñala a un vendedor de flores ambulante

LOS ÁNGELES - Un vendedor ambulante de Los Ángeles fue apuñalado en lo que parece ser un ataque aleatorio que fue captado en video.

Los agentes del alguacil del condado de Los Ángeles están buscando a un hombre visto en el video que atacó a Juan Díaz, de 65 años, cerca del paso elevado de la autopista 105 en Hawthorne en Halloween. Díaz, que vendía flores al costado de la carretera, sufrió varias puñaladas, según reportó NBC 4.

"Estaba vendiendo mis flores… y él empezó a mirarme", dijo Díaz. "Se me quedó viendo muy feo. Agaché mi vista y se me vino encima. Tenía la navaja y empezó a manotearme y quería matarme", agregó la víctima.

Díaz intentó defenderse con una scooter para bloquear al atacante. Cayó al suelo, esperando que el hombre se detuviera. El video grabó el sonido de los testigos gritándole al agresor.

Pero el brutal asalto no cesó.

"Cuando lo vi apuñalarme el pecho, no sentí nada hasta 30 segundos después", aseguró el hombre. "Miré hacia abajo y vi que estaba cubierto de sangre. Y se me acercó una señora y me dijo: 'Siéntese señor'. Y yo le contesté: '¿Por qué?'. Y la señora me volvió a decir: 'Siéntese, que está sangrando mucho'", narró.

Esa mujer resultó ser enfermera. Ella brindó ayuda en el lugar antes de que llevaran a Díaz a un hospital.

No se han realizado arrestos hasta el momento.