Muere rapero Drakeo The Ruler tras ser apuñalado en festival de música en Los Ángeles

LOS ÁNGELES - Un rapero conocido como Drakeo the Ruler murió tras ser apuñalado en un altercado en el festival de música de Los Ángeles "Once Upon a Time".

Un publicista del rapero, Scott Jawson, confirmó este domingo su muerte a The New York Times y Rolling Stone. El verdadero nombre del artista era Darrell Caldwell y tenía 28 años.

Drakeo the Ruler fue agredido el sábado por la noche en el concierto Once Upon a Time in Los Ángeles, que se esperaba que presentara a varios artistas, incluidos Snoop Dogg, 50 Cent y Ice Cube. Los organizadores cancelaron el festival después del apuñalamiento.

Una pelea estalló detrás del escenario principal poco después de las 8:30 p.m., dejando a un hombre gravemente herido por un sospechoso que empuñaba un arma afilada, dijo la Patrulla de Caminos de California en un comunicado de prensa básico que no mencionaba a Caldwell. La víctima fue trasladada a un hospital, donde posteriormente falleció.

El Departamento de Policía de Los Ángeles y el Departamento de Bomberos de Los Ángeles también respondieron.

El portavoz de LAPD, el oficial Luis García, dijo a Los Angeles Times que no se habían realizado arrestos hasta el domingo.

El festival, que estaba programado para durar de 11 a.m. a 11 p.m., terminó temprano y se pidió a los invitados que salieran del área.

QUIÉN ES DRAKEO THE RULER

Caldwell, quien comenzó a lanzar mixtapes en 2015 y en febrero pasado debutó con su primer álbum "The Truth Hurts", ha sido llamado "el estilista más original de la costa oeste" por sus letras de comedia oscura y su entrega inexpresiva. Su mixtape "Gracias por usar GTL" contiene versos grabados en la Cárcel Central de Hombres de Los Ángeles.

Creció escuchando actos como Hot Boyz, Boosie, Webbie y Dipset, pero dijo que fue un rapero de batalla llamado Cocky quien lo influyó en el rap.

"Era tan suave y tranquilo mientras rapeaba, a pesar de decir algunas de las cosas más locas", le dijo a Billboard a principios de este año. "Me demostró que no es necesario gritar o ser fuerte para hacer entender su punto".

Caldwell fue pionero en un tipo de rap llamado "música nerviosa", con canciones que eran crípticas y oscuras, escribió Los Angeles Times en 2018: "Sus cadencias van en sentido contrario a las agujas del reloj a la batería, de alguna manera a la vez herky-espasmódico como un stickshift y rápido y suave como un automóvil deportivo de lujo que controla".

Caldwell fue liberado de la cárcel en noviembre de 2020 después de llegar a un acuerdo con los fiscales del condado de Los Ángeles que querían juzgarlo por cargos de conspiración en el asesinato de un hombre de 24 años en 2016. Anteriormente había sido absuelto de los cargos de homicidio e intento de asesinato por la muerte del hombre.