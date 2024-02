Aterrador video: embarazada queda herida tras ser atacada por un pitbull

DALLAS - Gritos pidiendo auxilio y el llanto de dos menores conmocionaron a todo un vecindario en Dallas cuando una embarazada fue atacada por un perro pitbull en la cuadra 11300 de Amanda Lane.

Los feroces ladridos alertaron a la mujer, quien regresaba de recoger a sus hijos menores de la escuela, segundos antes del ataque y la mujer poco pudo hacer para defenderse.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

En el video se observa que la mujer quedó atrapada entre dos vehículos estacionados y el perro lanzaba sus mordidas una y otra vez.

Su hijo de 9 años se subió a la parte delantera de un auto para salvarse del ataque mientras que su hija de 6 años gritaba aterrorizada al ver a su madre siendo atacada.

La mujer, quien tiene 7 meses de embarazo, sufrió mordeduras en sus manos y en sus antebrazos. Y todo quedó grabado en video.

"Yo solo tenía la mochila de mi hijo y era con la que me protegí, porque creo que de no tenerla, me hubiera mordido más", narró Reyna Gutiérrez.

Un vecino corrió a ayudarla y el perro empezó a atacarlo a él. El hombre cae al piso y logra quitarse al perro de encima, mientras la mujer llorando de dolor camina hacia su vivienda con sus hijos.

La mujer terminó en el hospital con mordidas en ambas manos y antebrazos. Su embarazo de 7 meses está fuera de peligro.

Su esposo, Erik Rojas, dijo en entrevista con Telemundo 39 que cuando llegó la policía de Dallas, los vecinos dijeron que el dueño del pitbull llegó por él y se lo llevó. Saben que vive por la zona pero no saben quién es y dónde vive exactamente.

Autoridades investigan el ataque y los administradores del complejo de viviendas dijeron al esposo de la véctima que también van a investigar si es un inquilino de ahí.

Si usted observa perros callejos, sin correa, sin propietario o perros con conducta agresiva, llame al 311 si vive en Dallas. Siga este enlace para mayor información.