Cuando una escuela secundaria abandonada en Homestead, Pensilvania, se puso a la venta en 2019, Jesse Wig vio una oportunidad.

Los vendedores pedían solo $100,000.

El agente inmobiliario de 34 años compró la escuela y luego se puso en contacto con un amigo que lo conectó con Adam Colucci, un inversor inmobiliario de 35 años y propietario de un negocio de audio y video.

"Me hablaron del colegio y, para ser sincero, no estaba seguro de qué tenía más sentido hacer con el edificio", explica Wig a CNBC Make It. "Pero por ese precio, tenía que adquirirlo y esperaba que se nos ocurriera una buena opción en el futuro".

Durante dos años, Wig y Colucci estuvieron dándole vueltas a qué hacer con la estructura. Pensaron en un local para bodas, una cervecería al aire libre e incluso un espacio WeWork.

"Teníamos los ojos muy abiertos y, después de dos años dándole vueltas a la cabeza, todos los profesionales nos dijeron que todos los caminos conducen a la vivienda", explica Colucci.

Los dos se dieron cuenta de que necesitaban ayuda y se pusieron en contacto con Dan Spanovich, promotor y gestor inmobiliario multifamiliar a tiempo completo de 41 años.

"Estos edificios antiguos pueden ser muy difíciles de reconvertir", afirma Spanovich. "Estábamos dispuestos a arriesgarnos independientemente del uso que le fuéramos a dar. Sabíamos que, con este coste, seríamos capaces de encontrarle algún uso que generara suficiente rentabilidad para satisfacer a todos."

Las antiguas aulas del instituto se convirtieron en apartamentos nuevos y modernos con lavadoras y secadoras dentro, y el auditorio pasó a ser un espacio compartido. También añadieron a la planta baja un gimnasio completo con media cancha de baloncesto, pesas y bicicletas Peloton.

El instituto, que llevaba muchos años sin utilizarse, tenía 50,000 pies cuadrados. Con tanto espacio, los tres socios esperaban conseguir unos 60 apartamentos.

Al final, se quedaron con sólo 25,000 pies cuadrados alquilables debido a los grandes pasillos, escaleras, gimnasio y auditorio, lo que equivalía a 31 apartamentos.

Colucci añadió que para ellos era importante que el edificio conservara algunos de los elementos de la escuela. "Trabajamos en estrecha colaboración con el Servicio de Parques Nacionales para asegurarnos de que conservaba su importancia histórica", dijo. "Hicimos todo lo posible para que la escuela mantuviera su aspecto histórico".

Los socios recibieron créditos fiscales históricos a nivel federal y del estado de Pensilvania, aunque no quisieron revelar la cantidad exacta.

Tras comprar la escuela en mayo de 2019, la construcción del edificio comenzó a principios de 2020 y finalizó en octubre de 2021.

El producto final cuenta con 27 apartamentos de un dormitorio y cuatro de dos. Los socios también añadieron paneles solares al tejado de la escuela para ayudar a reducir su huella medioambiental.

El arrendamiento comenzó en octubre de 2021 y, tras sólo seis meses, el edificio alcanzó el 100% de ocupación.

Spanovich dijo que el alquiler en el edificio terminó en $ 1,400 al mes para algunas unidades de 1 dormitorio y hasta $ 1,650 para unidades de 2 dormitorios.

Cuando se trata de compartir ganancias y gastos, Colucci dijo que él, Wig y Spanovich dividen todo basado en una parte proporcional del edificio.

