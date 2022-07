CNBC: más de 500 mujeres demandan a Uber por denuncias de agresión sexual

Uber está siendo demandado por más de 500 mujeres que afirman haber sido agredidas por conductores que utilizan la plataforma de transporte compartido.

La denuncia, presentada el miércoles, afirma que "mujeres pasajeras en varios estados fueron secuestradas, agredidas sexualmente, maltratadas sexualmente, violadas, encarceladas falsamente, acosadas o atacadas de otra manera" por sus conductores de Uber.

La presentación de la demanda se produce casi dos semanas después de que la compañía publicara su segundo informe de seguridad, diciendo que las agresiones sexuales reportadas en la plataforma habían disminuido.

El caso fue presentado por abogados de la firma Slater Slater Schulman en el Tribunal Superior del Condado de San Francisco. El bufete de abogados dijo que tiene alrededor de 550 clientes con reclamos contra la empresa, y al menos 150 más están siendo investigados activamente.

"Ya en 2014, Uber se dio cuenta de que sus conductores agredían y violaban sexualmente a las pasajeras; sin embargo, en los ocho años transcurridos desde entonces, los depredadores sexuales que conducen para Uber han seguido atacando a los pasajeros, incluidas las demandantes cuyos reclamos se alegaron en la acción de hoy", dijo el bufete de abogados en un comunicado de prensa.

Un portavoz de Uber no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNBC.

La compañía dijo que recibió 3,824 informes de las cinco categorías más graves de agresión sexual en 2019 y 2020, que van desde "besos no consentidos en una parte del cuerpo no sexual" hasta "penetración sexual no consentida" o violación.

Uber dijo que las agresiones sexuales reportadas disminuyeron en un 38% desde su informe inicial, que cubría 2017 y 2018. No está claro si hubo un impacto de la pandemia de COVID-19, que redujo drásticamente la cantidad de pasajeros durante 2020 y 2021.

“Si bien la compañía ha reconocido esta crisis de agresión sexual en los últimos años, su respuesta real ha sido lenta e inadecuada, con terribles consecuencias”, dijo Adam Slater, socio fundador de Slater Slater Schulman, en un comunicado.

Uber ha introducido una serie de opciones de seguridad en los últimos años, como evaluar a los conductores cuando se registran en la plataforma y una vez al año después de eso. Aun así, la compañía ha sostenido en las demandas que no puede ser responsable de sus conductores, a quienes considera contratistas independientes en lugar de empleados, informó Bloomberg Law.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jessica Bursztynsky, para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.